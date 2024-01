Velzeboer pakt op 500 meter wél EK-goud, Poutsma grijpt zilver

Shorttrackster Xandra Velzeboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. Op de 1.500 meter was het eerder op de zaterdagmiddag in het Poolse Gdansk nog helemaal mis gegaan, toen ze in de laatste rondjes viel. Op de 500 meter lukte het wel.

Regerend wereldkampioen Velzeboer pakte de Europese titel na een spannende strijd met Selma Poutsma, die zilver pakte. Het brons ging naar de Belgische Hanne Desmet.

De 500 meter werd zoals verwacht een Nederlands gevecht tussen Velzeboer en Poutsma. Poutsma hanteert geen halve maatregelen op de sprintafstand. Als een raket vertrekken, vol de eerste bocht in en dan volhouden tot de streep. Aan Velzeboer is het de taak om bij te blijven en in de slotfase erlangs te glippen. Precies zo ging het zaterdag in de finale.

Op anderhalf rondje van de streep beet Velzeboer op de tanden en dook net wat eerder de bocht in dan Poutsma. Velzeboer hield Poutsma erna achter zich en snelde naar haar eerste EK-goud op een individuele afstand. Velzeboer werd vorig jaar wereldkampioen op de 500 meter.