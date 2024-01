City ontsnapt bij Newcastle en nadert koploper, Chelsea wint derby nipt van Fulham

De bezoekers hadden al een aantal kansen op de 2-2 gemist, toen Kevin De Bruyne na vijf maanden blessureleed zijn rentree maakte. Slechts vijf minuten had hij nodig om met een bekeken bal te scoren. City kreeg meer: Oscar Bobb, ook invaller, trof knap doel in de blessuretijd.

Manchester City is koploper Liverpool in de Premier League tot op twee punten genaderd. Bij Newcastle United sloeg het in een aantrekkelijke wedstrijd laat toe: 2-3.

Eind januari komen Chelsea en Fulham pas weer in actie in de Premier League. In de tussentijd wachten voor beide teams duels in de League Cup (halve finale) en FA Cup (vierde ronde).

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino had voor de West-Londense derby geen basisplaats ingeruimd voor Noni Madueke, die de afgelopen twee Premier League-duels van grote waarde was geweest. Hij mocht uiteindelijk 25 minuten invallen. Bij Fulham mocht Kenny Tete wel aan de aftrap verschijnen, hij speelde iets meer dan een uur.

Gezondheidsrisico's

Fulham-coach Marco Silva was kritisch op het vroege tijdstip, aan het begin van de middag. Zijn spelers lopen gezondheidsrisico's door het drukke schema en de geringe hersteltijd, betoogde de 46-jarige Portugees. Fulham keerde in de nacht van woensdag op donderdag pas om 02.00 uur terug van het League Cup-treffen met Liverpool.

Toch kwam Fulham prima voor de dag op Stamford Bridge. Het kreeg via Harry Wilson de eerste serieuze mogelijkheid van de eerste helft, maar diens inzet werd in de korte hoek fraai gekeerd door doelman Djordje Petrovic. Vlak daarvoor had Armando Broja aan de andere kant een grote kopkans net naast het doel gemikt.

Hoewel Fulham in de loop van de eerste helft steeds beter in de wedstrijd kwam, was het Chelsea dat op slag van rust de voorsprong pakte: Cole Palmer benutte een strafschop, nadat Raheem Sterling was gevloerd.