92 Extinction Rebellion-activisten aangehouden na verboden mars in Nijmegen

De politie heeft vandaag meer dan 90 leden van actiegroep Extinction Rebellion aangehouden in Nijmegen nadat zij een protestmars liepen en wegen blokkeerden, terwijl de burgemeester dat had verboden.

De klimaatactivisten demonstreerden vandaag tegen de mogelijke komst van een gascentrale in de Gelderse stad. Energieleverancier Engie wil de centrale bouwen langs de Waal op het terrein van de oude kolencentrale die in 2015 werd gesloten. Die moet op termijn gaan draaien op waterstof, maar zo lang daar een gebrek aan is, moet de centrale op gas draaien.

'Onacceptabel'

De gemeente zag het plan aanvankelijk niet zitten, maar gaf afgelopen november toch groen licht, schrijft Omroep Gelderland. Op 31 januari komt het onderwerp opnieuw aan de orde in de Nijmeegse gemeenteraad.

Extinction Rebellion wil dat de gemeenteraad tegen het plan stemt en met een nieuw idee voor duurzame energie komt. "De komst van de centrale is onacceptabel", vindt de actiegroep. "Het is in strijd met de nationale klimaatdoelen en met de wereldwijde afspraak om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen."