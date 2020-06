Botresten Friesland 'minstens 500 jaar oud'

De menselijke botresten die zaterdag werden gevonden in Ferwert in Friesland, zijn minstens 500 jaar oud. Dat denkt Johannes van Dijk van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

De botten zijn gevonden bij grondwerkzaamheden onder een oprit van een woning. "Op die plek was vroeger een terp", zegt Van Dijk tegen Omrop Fryslân .

"Die is honderd jaar geleden afgegraven, tussen 1907 en 1935. De Burmaniaterp was wel drie tot vijf meter hoog en ik denk dat dit skelet in de onderste lagen heeft gelegen, dus het zal oud zijn. Hoe oud, dat moeten archeologen maar zeggen."

Klein kasteel

Omdat de gevonden botresten groot zijn, denkt Van Dijk dat het om overblijfselen gaat van een man. "Ik heb een foto gemaakt en gesproken met de archeoloog over de Burmaniaterp. Die was wel twintig hectare groot." Op de terp was een klein kasteel gebouwd, de Herjuwsmastate.

"Bij het afgraven van de terp zijn in 1935 oude grafvelden gevonden uit de vijfde en zesde eeuw", aldus Van Dijk. Op de plek zou ook nog een schat liggen. "Die bestaat uit twee kannen, een met goud en een met dukaten. Een daarvan zou er nog moeten liggen."