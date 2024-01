Chaos in mannenfinale op 1.500 meter: Sighel pakt EK-goud nipt voor Emons en De Laat

Kort na de race werd bekend dat Van 't Wout niet verder zou gaan op de EK in Polen . Hij kampte al met een enkelblessure en ondervindt daar te veel moeilijkheden van. Na zijn halve finale had Van 't Wout ietwat mank het ijs, ogenschijnlijk met pijn aan de enkel. Hij won zijn halvefinaleheat nog wel, maar de grimas zei veel.

Met een pijnlijke enkel werd een van de favorieten voor het goud, de Nederlander Jens van 't Wout, vijfde. Van 't Wout was eerder in de race betrokken bij een valpartij van een andere medaillekandidaat Stijn Desmet. De Belg ging onderuit na contact met Van 't Wout, maar de jury diskwalificeerde Van 't Wout niet.

De mannen rijden later op de zaterdag, net als de vrouwen, nog de kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter. Daar komen voor Nederland Itzhak de Laat, Kay Huisman en Teun Boer in actie.

Toch was goud zo dichtbij. "Ik kon het al proeven in die laatste bocht. Dit kan ik hebben, dacht ik, en ik was het goede moment aan het uitkiezen. Maar volgens mij verlies ik hem op een klein beetje. Supereuforisch voel ik mij nog niet, maar het komt misschien nog wel."

EK shorttrack live bij de NOS

De Europese kampioenschappen in Gdansk duren tot en met zondag 14 januari. In het weekend is het toernooi te volgen op televisie: op zaterdag vanaf 13.17 uur en zondag vanaf 13.10 uur, op NPO 1. De wedstrijden zijn ook te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Bekijk via deze livestream de uitzending van zaterdag. Oud-shorttrackers Jorien ter Mors en Cees Juffermans verzorgen de analyses.