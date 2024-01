Velzeboer valt met EK-goud of zilver in zicht op 1.500 meter, Van Oorschot vijfde

Bekijk de samenvatting van de finale van de 1.500 meter voor vrouwen op de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. - NOS

Meervoudig wereldkampioen Velzeboer won nog nooit een gouden EK-medaille op een individuele afstand. Ook dit jaar, in het toernooi waarin ze een van de twee topfavorieten was op de 1.500 meter, lukte het niet op de mijl.

Dat het op de 1.500 meter een strijd om de titel zou worden tussen Nederland en België werd vooraf verwacht. De vraag was wat voor race Velzeboer en Desmet ervan zouden maken. Favoriet Velzeboer is meer van een relatief korte, vinnige uitspatting, Desmet rijdt liever een lange en harde race.

Op vier rondjes voor het einde ging het tempo omhoog en maakten Velzeboer en Desmet zich los van de rest van het veld. Een gevecht om het goud was in de maak, maar toen verloor Desmet haar evenwicht. Op kop ging ze onderuit en nam met haar arm op het ijs Velzeboer mee in de val. De Italiaanse vrouwen konden de medailles zo oppikken. Velzeboer verscheen direct na de 1.500 meter niet voor de camera's.

Van Oorschot vijfde

De andere Nederlandse finalist, Diede van Oorschot, eindigde als vijfde. Ook zij viel in de laatste rondjes. Wat voor race het was in die finale? "Heel chaotisch en niet wat ik wilde, dat ik viel op het einde", zei Van Oorschot na afloop, die niet helemaal wist waarom ze viel.