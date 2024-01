Vanavond op tv: Opnieuw aanvallen Jemen • Academische spanningen om Gaza • Van wie is de Zuid-Chinese Zee?

Hoe sterk zijn de Houthi's, die worden gesteund door Iran, militair nog? En wat is de rol van Nederland bij de westerse aanvallen op de rebellen? Te gast is defensiespecialist Patrick Bolder .

De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. De aanvallen zijn erop gericht een einde te maken aan de agressie in de Rode Zee. De Houthi's vallen daar schepen aan, naar eigen zeggen vanwege de oorlog in de Gazastrook.

Wat is de rol van Nederland in Jemen?

De oorlog tussen Israël en Hamas wordt ook in de Nederlandse collegebanken uitgevochten. Sinds 7 oktober demonstreren en debatteren studenten op allerlei universiteiten. Wij gaan langs in Leiden, waar aan de universiteit de spanningen door de oorlog flink opliepen.

Economische strijd in de Indo-Pacific

De frontlinie van de economische strijd tussen China en het Westen ligt in de Zuid-Chinese Zee. Bijna een derde van de wereldhandel en zo'n veertig procent van de Europese handel gaat erdoorheen. Meerdere landen in de regio claimen zeggenschap over overlappende delen van de zee. Nieuwsuur is op de Filipijnen, waar de machtsstrijd met China steeds duidelijker voelbaar wordt.