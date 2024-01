Enorme brand in pakhuis grote Russische webwinkel in Sint-Petersburg

In een pakhuis van een van de grootste online webwinkels van Rusland woedt een enorme brand. Het magazijn is van online retailer Wildberries, in een buitenwijk van Sint-Petersburg. De brandweer heeft het vuur onder controle en zorgt ervoor dat de brand zich niet verder verspreid.

De brand beslaat 70.000 vierkante meter, wat neerkomt op tien voetbalvelden. Wildberries meldt dat alle personeel is geëvacueerd en er niemand gewond is geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Bijna 300 brandweerlieden en tientallen brandweerwagens en helikopters werden ingezet om het vuur te bestrijden.