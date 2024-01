Taiwan telt stemmen: China-kritische partij op voorsprong

In Taiwan worden de stemmen geteld van de presidents- en parlementsverkiezingen. Rond 12.30 uur was de helft van de stemmen geteld en ging de China-kritische regerende partij DPP aan de leiding met ruim 40 procent.

De nationalistische Kuomintang-partij, die meer toenadering wil tot China, volgde met ruim 30 procent van de stemmen. Wordt de DPP opnieuw de grootste, dan zal de partij gaan voor een derde termijn. Daarbij is wel een coalitiepartner nodig. Mogelijk is dat de TPP, die op 25 procent van de stemmen stond.

De verkiezingen in Taiwan zijn belangrijk voor de politieke toon van Taiwan tegenover China. In aanloop naar de verkiezingen heeft Peking de druk op de Taiwanezen opgevoerd. China richtte zijn pijlen met name op de DPP en heeft de verkiezingen in de beeldvorming neergezet als een keuze tussen oorlog en vrede.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en eigen grondgebied. De Chinese president Xi Jinping zei twee weken geleden in zijn nieuwjaarstoespraak nog dat "hereniging" onvermijdelijk is. Hij vindt dat het eiland desnoods met geweld onder het gezag van de Communistische Partij moet worden gesteld.

China noemt de huidige vice-president Lai Ching-te die namens de DPP presidentskandidaat is een "gevaarlijke separatist".