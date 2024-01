China-kritische partij wint verkiezingen Taiwan: 'We koesteren de democratie'

In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende DPP. Lai Ching-te, de huidige vicepresident, wordt president. "Taiwan heeft de wereld laten zien hoezeer we de democratie koesteren", zei hij in zijn overwinningstoespraak.

De DPP is een China-kritische partij en behaalde iets meer dan 40 procent van de stemmen. De nationalistische Kuomintang-partij, die meer toenadering wil tot China, volgt met iets meer dan 33 procent. Kuomintang heeft haar verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd.

Geen absolute meerderheid

De DPP zal als grootste partij gaan voor een derde regeringstermijn, wat sinds de invoering van de democratie op Taiwan, in 2000, nog niet is voorgekomen. Daarbij is wel een coalitiepartner nodig. En dat is nieuw voor de DPP.

De vorige verkiezingen won de DPP steeds met meer dan 50 procent van de stemmen. Daardoor kon de partij daarna alleen regeren. Een mogelijke coalitiepartner is TPP, die op iets meer dan 26 procent van de stemmen staat.