Nieuwe AI-gadgets willen de strijd aanbinden met Siri en Alexa

Zo wil startup Rabbit het digitale leven voortaan helemaal via hun virtuele assistent laten lopen. Het bedrijf lanceerde lanceerde deze week het apparaatje R1 op CES, de beroemde jaarlijkse techbeurs in Las Vegas. Door het fel oranje uiterlijk doet de gadget een beetje denken aan een stuk speelgoed met een beeldscherm. Een dat slimmer zou moeten zijn dan je telefoon. Althans, dat is de belofte die het bedrijf Rabbit doet in een introductievideo, die maar liefst 25 minuten duurt.

Al jaren kan het: computers bedienen met je stem in plaats van met je handen. Apple, Google en Amazon hebben de afgelopen jaren hun eigen slimme assistent en bijbehorende speaker ontwikkeld en op de markt gebracht. Nu de kunstmatige intelligentie (AI) die daarvoor nodig is steeds beter wordt, brengen twee startups nieuwe gadgets op de markt waarbij spraakbesturing centraal staat. Kunnen die voor een doorbraak zorgen?

Anderhalve maand geleden kwam Humane, opgericht door voormalig Apple-medewerkers, al met de Ai Pin. Een apparaatje dat bedoeld is om te dragen op je kleding, ter hoogte van je borstzak.

De R1 is tot nu toe op CES een van de meest opvallende producten en de eerste voorraad - 10.000 stuks - was snel uitverkocht. In de video van Rabbit komen voorbeelden voorbij als een beurskoers opvragen, vragen wie de hoofdrol had in de film Oppenheimer of vragen om een geschikte taxi voor zes mensen en drie stuks bagage.

Maar het zou ook mogelijk moeten zijn om via het apparaat een reis te boeken naar Londen met allerlei persoonlijke voorkeuren. Het betekent wel dat je veel vertrouwen moet hebben in de keuzes van zo'n apparaat. Een reis boeken is doorgaans iets heel persoonlijks. De video maakt niet duidelijk waarom de R1 dat beter kan dan jijzelf.

Verdienmodel

Het verdienmodel van Rabbit roept ook vragen op. Het apparaatje zelf kost omgerekend zo'n 180 euro en je hebt geen abonnement nodig. Dat terwijl de computercapaciteit om alle vragen te verwerken heel kostbaar is. De vraag is hoelang deze prijs houdbaar blijft. De Ai Pin is ruim drie keer zo duur en is wel inclusief een maandelijks abonnement.

De Ai Pin reageert niet alleen op je stem, maar ook op handgebaren en bevat een soort 'mini-beamer' waarmee je in je handpalm informatie kunt projecteren, denk aan welk nummer je afspeelt of wie je belt. Ook kan het een simpel startscherm tonen met bijvoorbeeld de datum, de tijd en het weer.

Promofilmpje van Ai Pin: