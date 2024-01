Geplaagde Boeings langer aan de grond: luchtvaartautoriteit VS wil nieuwe inspectie

De 171 toestellen van het type Boeing 737 Max 9 blijven langer aan de grond. Nadat zo'n vliegtuig vorige week na het opstijgen een deel van de romp verloor, werd besloten dat ze tijdelijk niet meer gebruikt mochten worden. Na het incident met het toestel van Alaska Airlines wilde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA eerst alle toestellen controleren. Boeing voerde die inspecties uit en de FAA heeft aangescherpte inspectie- en onderhoudsinstructies van Boeing ingezien. De FAA oordeelt nu dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn. De FAA eist dat 40 vliegtuigen opnieuw worden geïnspecteerd. Op basis van die resultaten bekijkt de luchtvaartautoriteit nog een keer of het veilig is om ze weer te laten vliegen. 'Helemaal zeker zijn' "We zijn bezig om ervoor te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt", zegt de FAA. "Onze enige zorg is de veiligheid van Amerikaanse reizigers en dat de Boeing 737-9 MAX niet in het luchtruim terugkeert totdat we er helemaal zeker van zijn dat het veilig is." De vluchten van United Airlines en Alaska Airlines met dit type toestel zijn tot aankomende dinsdag geannuleerd. Luchtvaartmaatschappij United Airlines annuleerde ook al een aantal vluchten in de dagen daarna.

Amerikaanse toestellen Vorige week heeft de FAA bevolen dat een deel van de 737 Max 9-vliegtuigen aan de grond moest blijven: in totaal 171 toestellen. Het zijn vliegtuigen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

Losse schroeven Vorige week annuleerden de twee vliegtuigmaatschappijen honderden vluchten. United Airlines trof eerder deze week in verschillende toestellen van Boeing loszittende schroeven en andere "installatieproblemen" aan. Ook Alaska Airlines meldde dat het losse onderdelen in meerdere toestellen had gevonden. De baas van vliegtuigbouwer Boeing ging afgelopen week door het stof na het incident. In een toespraak zei hij dat Boeing er alles aan zal doen om te achterhalen wat er is misgegaan. Alle inzittenden bleven ongedeerd bij het incident. De piloot maakte met succes een noodlanding. Zo zag het er vorig weekend uit voor passagiers van het toestel van Alaska Airlines:

