Tweeënhalf jaar geleden nog amateur, nu staat Schiedammer Sylla aan aftrap Afrika Cup

In een half jaar TOP Oss verdiende Sylla al een transfer naar SC Cambuur, waarna hij ook daadwerkelijk werd opgeroepen. "Het overviel me en ik besefte eigenlijk pas wat het betekende toen ik m'n interlanddebuut had gemaakt tegen Zuid-Afrika. Dat duel was in Kortrijk (België), dus daar kon m'n familie ook bij zijn. Dat raakte me. Ik liep over van trots."

Sinds de amateurs heeft Sylla forse stappen gemaakt. Pas op zijn 22ste maakte hij de stap naar het betaald voetbal met een contract bij TOP Oss, vlak daarna legde de Guineese bond contact met hem over een mogelijke interlandcarrière. "Ik weet nog steeds niet hoe, maar de bondscoach had op een of andere manier mijn nummer gekregen."

Spelend voor Guinee op de Afrika Cup, leeft de in Schiedam opgegroeide Sylla, in het dagelijks leven speler van SC Cambuur, deze weken nog steeds op een roze wolk. Tweeënhalf jaar terug speelde hij bij de amateurs van Excelsior Maassluis, nu staat hij aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi als international van Guinee.

Sylla's beide ouders komen uit Guinee en verhuisden ruim twintig jaar geleden naar Nederland. Zelf had hij totaal geen beeld van het Afrikaanse land, totdat hij er als international kwam voor interlands. Wat volgde was een ware cultuurshock.

Die slinger van fans volgt de nationale ploeg op de voet en is aanwezig in ieder stadion. Daar valt Sylla vaak van verbazing in verbazing. "Ik heb m'n gehele carrière op kunstgras gespeeld en hier voelen de velden vanwege het hoge gras soms zo zwaar aan, dat m'n kuiten na de eerste sprint al vollopen. En dan moet ik de hele wedstrijd nog", lacht de 25-jarige linksback.

Om nog maar te zwijgen over de tegenstanders. "Ze zijn of heel sterk, of heel behendig. Er zit ook niks tussenin. Het niveau is ook van een andere orde. Mijn teamgenoot bij Guinee is bijvoorbeeld Serhou Guirassy, die bij VfB Stuttgart dit seizoen al 17 keer heeft gescoord. Die schiet alles binnen de palen. Je weet niet wat je ziet."

Volksfeest

Sylla mag dan nog maar zes interlands hebben gespeeld, hij heeft voor zichzelf al een duidelijk hoogtepunt. Dat was het ontstaan van een plotseling volksfeest na het gewonnen kwalificatieduel met Malawi.

"We wonnen in de 93ste minuut, en zijn toen zonder te douchen zo de bus ingestapt. Shirts en broekjes hadden we allang niet meer aan, want die hebben we allemaal aan de fans gegeven. In onze slidingsbroekjes zijn we toen in de bus gestapt. Normaal duurt die rit naar het hotel tien minuten, maar door de feestende fans waren we anderhalf uur onderweg."