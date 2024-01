Honderden vrijwilligers zoeken naar vermiste jongen (16), jas gevonden in Merwede

In Sleeuwijk en omgeving doen honderden mensen mee aan een zoekactie naar de 16-jarige Yoran Krol. De tiener uit de Brabantse plaats wordt al wekenlang vermist.

De vrijwilligers zoeken vooral langs het water, in een straal van zo'n 25 kilometer rond de plek waar de fiets van Yoran is gevonden. Die werd op 24 december aangetroffen op de Merwedebrug bij Sleeuwijk, langs de A27. Gisteren werd stroomafwaarts in de Merwede, bij Papendrecht, de jas van de jongen gevonden na een tip.

De zoekactie van vandaag is opgezet door het Coördinatie Platform Vermissing, een organisatie die is ingeschakeld door de familie en ook samenwerkt met de politie. Eerdere zoekacties van de politie met onder meer duikers hebben niets opgeleverd.

Instructies bij vondst

De vrijwilligers die meedoen aan de zoektocht zitten in een appgroep. Ze gaan op pad met een prikstok, een hesje en coördinatiepunten. Ze hebben instructies gekregen over wat ze moeten doen bij een eventuele vondst. De politie doet ook mee aan de zoektocht en zet onder meer boten in.

De vermiste tiener werd voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 december. Hij was die avond bij het jongerencentrum De Pomp in Almkerk. De dag daarna werd zijn zwarte fiets gevonden op het fietspad op de Merwedebrug. Die plek ligt op zo'n twaalf kilometer van het jongerencentrum.

De fiets werd gevonden op het fietspad: