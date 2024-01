Bijna meer clubs dan goals in buitenland, toch vertrouwt FC Utrecht op Lammers

De voormalig spits van PSV moet de aanvalsleider van het FC Utrecht van trainer Ron Jans worden. Hij wordt voor een halfjaar gehuurd van het Schotse Rangers FC. - NOS

De vrieskou van de afgelopen nachten heeft de grasvelden van het sportcomplex van FC Utrecht in Overvecht geen goed gedaan. Dan maar uitwijken naar het kunstgrasveld van de buurman, amateurclub EDO. Dat is een afkorting voor 'Eenheid Doet Overwinnen', zo valt er in grote letters te lezen op de gevel van de kleedkamers. Ziet ook Ron Jans. "Nou, dan moeten we maar dicht bij elkaar blijven", concludeert de trainer van FC Utrecht vlak voor de training begint. Jans zegt het met een knipoog, maar er zit een kern van waarheid in. Het dolende Utrecht van de eerste seizoenshelft, dat zelfs even onderaan stond, wil men in de Domstad snel, heel snel vergeten.

Ron Jans, trainer van FC Utrecht - Foto: ANP

Onder Jans, die begin september instapte, is de weg omhoog ingezet, maar de dertiende plaats met een doelsaldo van -9 liegt niet. Het elftal krijgt te makkelijk goals tegen en heeft zelf te veel moeite om een doelpunt te maken, stelt Jans. Talent van tien miljoen Daar moet de 26-jarige Lammers verandering in brengen. Ooit een groot talent bij PSV. Als huurling van sc Heerenveen maakte hij zestien eredivisiegoals. Atalanta Bergamo maakte in de zomer van 2020 zo'n tien miljoen euro over naar Eindhoven voor de diensten van de jonge spits, maar zoveel scoren als in Friesland, deed hij nooit meer. Hij maakte er twee voor Atalanta, twee voor Eintracht Frankfurt, één voor Empoli, één voor Sampdoria en twee voor de club waarvan hij een halfjaar gehuurd wordt: Rangers FC. "Te weinig...", zucht Lammers. "Ik weet dat er bij een spits naar die cijfers worden gekeken." "Maar je kunt ook op andere manieren belangrijk zijn", vervolgt hij. "Ik heb namelijk best veel gespeeld en coaches stellen je niet voor niets op. Desondanks ben ik niet tevreden met die cijfers, nee." In Schotland was Lammers overbodig.

Sam Lammers als speler van Rangers - Foto: Pro Shots

"Misschien is hij wel net iets te vroeg naar het buitenland gegaan", zoekt Jans naar een verklaring. "Als je als grote naam ergens binnenkomt, krijg je vaak wat langer de tijd. En bij Rangers speelde hij vooral achter de spits. Bij ons gaat hij weer in de spits spelen." Verkeerde keuzes? Heeft Lammers bij zijn transfers dan verkeerde keuzes gemaakt? "Tsja... Zo moet je niet denken, daar word je niet vrolijk van. Je weet toch nooit hoe het anders was gelopen", vindt de spits. "Ik ben veel ervaringen rijker, heb prijzen gewonnen en tegen degradatie gevochten." "De stap naar een andere club was voor mij elke keer logisch, omdat ik aan spelen toe wilde komen. Zoals nu ook bij Utrecht. Maar het lijkt me duidelijk dat het fijner is om voor langere tijd op een plek te zitten." Jans is maar wat blij dat hij eindelijk zijn aanvalsleider te pakken heeft. Anthony Descotte is geblesseerd, Isac Lidberg voldeed nog niet (en heeft momenteel ook fysieke klachten) en ook Mats Seuntjens, wiens contract is ontbonden, bleek geen goalgetter. Bekijk in de video hieronder de uitleg van trainer Ron Jans over het vertrek van Mats Seuntjens, die naar zijn oude ploeg RKC lijkt te gaan.

Ron Jans gaat in op het vertrek van Mats Seuntjens. De aanvaller vertrok vrijdag in onderling overleg bij FC Utrecht. "Hij is te goed om bij ons op de bank te zitten, dan heb ik liever dat hij ergens anders gelukkig is", aldus Jans. - NOS

"Ik ken Sam al wat langer", vertelt Jans. "Twee jaar geleden hebben we hem bij FC Twente ook al gepolst. Toen was het niet het moment. Nu wel." Hij verwacht dan ook veel van Lammers. "Het is een Nederlandse jongen, in de bloei van zijn leven en hij is fit. Dus hij mag het laten zien. De topscorer van onze voorhoede staat volgens mij op één goal, dus dat mag wel wat meer." De boomlange Brabander staat te trappelen. "Waar FC Utrecht nu staat, hoort het niet te staan. Ik hoop de club verder te helpen en tegelijkertijd mezelf weer te laten zien. Zo kunnen we mooi elkaar helpen."