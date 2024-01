Zeker 18 doden en tientallen gewonden bij aardverschuiving in Colombia

Bij een aardverschuiving in Colombia zijn zeker achttien doden gevallen, melden lokale autoriteiten. Zo'n 35 mensen raakten gewond. Ook zouden er nog slachtoffers onder de modder en het puin liggen.

De aardverschuiving ontstond nadat het een hele dag hard had geregend. Het gebeurde aan de weg tussen de steden Medellín en Quibdó ter hoogte van het stadje El Carmen de Atrato, in het noordwesten van Colombia. De regen maakt reddingsoperaties moeilijk, zegt het Colombiaanse ministerie van Defensie.

Volgens een lokale functionaris waren mensen uitgestapt uit hun auto om dekking te zoeken in een huis. De woning zou vervolgens door het natuurgeweld zijn ingestort.

President Gustavo Petro noemt het een "verschrikkelijke ramp" en zegt dat de regering steun biedt waar nodig.

Verstandiger bouwen

Colombia wordt vaker getroffen door landverschuivingen na hevige regenval. Daar spelen ook het bergachtige landschap en de vaak gebrekkige constructie van huizen een rol bij.

Deze zomer kwamen er in centraal Colombia minstens vijftien mensen om door aardverschuivingen en modderstromen na hevige regen. 22 huizen werden toen verwoest. Die huizen waren vooral gebouwd langs de heuvels en dicht bij rivieren. President Petro zei dat het natuurgeweld "aantoont dat er een dringende noodzaak is" om verstandiger te bouwen en dat gemeenten huizen niet zo dicht tegen rivieren aan moeten zetten.

Ruim een jaar geleden overleefden ten minste 27 mensen een aardverschuiving niet. Die was toen ook in het noordwesten van het land. Op een weg werden een bus en andere voertuigen bedolven onder het puin en de modder. Het regenseizoen in Colombia was volgens de regering in decennia niet zo heftig.