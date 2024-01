Schoutens liefde voor het middenveld is groot: 'Maar af en toe verdedigen is niet erg'

Jerdy Schouten is dit seizoen misschien wel de belangrijkste schakel bij PSV. De 26-jarige middenvelder blinkt uit in betrouwbaarheid, waardoor trainer Peter Bosz hem af en toe zelfs als centrale verdediger gebruikt.

"Middenvelder!", antwoordt Schouten razendsnel op de vraag of hij liever als middenvelder of verdediger speelt. "Oh, daar gaf ik wel heel snel antwoord op, hè? Dit is een statement", lacht hij.

Schouten is van origine een middenvelder, maar heeft in de eerste seizoenshelft geproefd wat het is om als centrale verdediger te fungeren. In het verleden bij Telstar en ADO Den Haag was hij zelfs weleens linkeraanvaller of spits, maar centrale verdediger? Dat zag een trainer nog nooit in Schouten, totdat de voetballer met Bosz te maken kreeg.

Zes duels als centrale verdediger

Schouten werd in zes van zijn negentien officiële duels bij PSV als centrale verdediger gebruikt en niet in de minste wedstrijden, zoals in de play-off voor de Champions League tegen Rangers (5-1) en de uitwedstrijden tegen Feyenoord (1-2) en AZ (0-4) in de eredivisie.

"Ik ben niet met evenveel liefde centrale verdediger, maar het niet zo dat ik met tegenzin op het veld sta hoor", verzekert hij.

Maar wat zegt Schouten tegen Bosz als de trainer in de kleedkamer naar hem toekomt met de boodschap dat de voetballer centraal in de verdediging wordt opgesteld? "Een keertje is niet erg" zegt Schouten, die meteen weer een glimlach tevoorschijn tovert.