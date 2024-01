RVD, daarin schuilt volgens Aarts geheim Oranje: ‘Rust, vertrouwen, dominantie’

Natuurlijk brengt de herhaling van de eindstrijd van het recente WK in Fukuoka druk met zich mee. Maar hoe groter de spanning, hoe liever het Aarts is. "Het is geweldig om in zo'n ambiance te spelen. Tribunes volgepakt met mensen die van alles van je verwachten. Mooi toch?"

Nu het EK in de beslissende fase is aanbeland, haalt Aarts (27) het allerbeste in zichzelf naar boven. "Wedstrijden als deze, en ook de halve finale tegen Italië, zijn veel leuker dan zo'n poulefase, waarin je dik wint van Hongarije. Het is veel spannender en geeft daarom een veel grotere kick. Zo'n finale tegen Spanje, da's de mooiste wedstrijd die je kunt spelen."

Het zijn van die momenten waarop ze kan terugvallen op een rotsvast geloof in eigen kunnen. "De basis van ons spel is vertrouwen. We hebben voor dit EK een plan gemaakt en daar houden we ons aan. Ook wanneer we, zoals tegen Italië, op achterstand komen. We weten dat we telkens terugkomen."

Angst is ook in waterpolo een slechte raadgever. "We blijven te allen tijde in onszelf geloven. Krijgen we in het begin van de wedstrijd een doelpunt tegen, dan is het van: we hebben de tijd, er komt nog een aantal periodes. Dat geeft ons de power om over te gaan tot de volgende actie."

"En als we scoren, gaat de knop gelijk om. Meteen is er focus. Wie ligt waar? Welk systeem gaan we spelen? We kijken heel erg vooruit, zeg maar. Dat geeft dus rust en vertrouwen. Omdat we weten dat we elke wedstrijd kunnen afmaken."

Oranje treft zaterdag in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion een tot op het bot gemotiveerde tegenstrever. "Spanje zal revanche willen nemen voor de verloren WK-finale. Wij hebben heel veel vertrouwen gehaald uit die wedstrijd. We zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit is voor ons en voor het publiek de mooist denkbare finale."

Die WK-finale was de afgelopen maanden meer dan eens onderwerp van gesprek bij CN Mataró, de Spaanse club waar Aarts samen met Vivian Sevenich en Simone van de Kraats onder contract staat. "Dat was in het begin soms best wel gevoelig", zegt Aarts. "Gelukkig hebben we hele leuke teamgenoten die zich daar overheen kunnen zetten en er inmiddels oké mee zijn."

