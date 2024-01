Nieuwe aanvallen VS op Houthi-doelen in Jemen, VS spreekt van 'opvolgactie'

De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. De nieuwe aanvallen volgen op de reeks luchtaanvallen van gisteren, die erop gericht waren om een einde te maken aan de agressie van de Houthi's tegen schepen in de Rode Zee. Volgens de VS was er vannacht "een opvolgactie" daarop, "op een specifiek militair doel".

Gisternacht voerden de Amerikanen en de Britten, met steun van onder meer Nederland, een grootschalige aanval uit op tientallen doelen van Houthi-rebellen. Onder meer opslagplaatsen, lanceersystemen en de luchtverdediging van de Houthi's zouden daarbij geraakt zijn. In hoeverre bondgenoten van de Amerikanen ook bij de nieuwste actie betrokken zijn, is nog niet bekend.

De operatie van afgelopen nacht was een stuk kleiner dan die van een nacht eerder. Volgens het Amerikaanse leger is de torpedobootjager USS Carney ingezet, en werd er gebruikgemaakt van Tomahawk-raketten. Het doelwit zou in ieder geval een radarlocatie van de Houthi's zijn geweest, die mogelijk gisteren ook al werd aangevallen. Er zijn ook meldingen van aanvallen bij de hoofdstad Sanaa en op de westelijke kuststad Hodeida.

Vergelding verwacht

De Houthi-rebellen in Jemen genieten al jaren de steun van Iran en vallen nu al weken de internationale scheepvaart aan in de Rode Zee. Naar eigen zeggen richten ze zich op schepen die banden hebben met Israël, vanwege de oorlog in de Gazastrook. Als gevolg van de raket- en droneaanvallen vanuit Jemen mijden veel vrachtschepen de belangrijke zeeroute, wat de internationale handel op kosten jaagt en tot vertragingen leidt.

Het Witte Huis zei na de aanvallen op Houthi-doelen van gisteren dat de VS rekening houdt met vergeldingsaanvallen door de rebellenbeweging, en roept Amerikaanse schepen op om de regio zeker de komende dagen te mijden. "We zullen samen met onze bondgenoten reageren op de Houthi's als ze dit schandelijke gedrag blijven vertonen", zei president Biden enkele uren voor de nieuwe aanvallen.

De Houthi's hebben al gewaarschuwd dat alle Amerikaanse en Britse belangen wat hun betreft nu ook doelen zijn. De VS en het Verenigd Koninkrijk moeten zich "opmaken om een hoge prijs te betalen" voor de aanvallen, waarschuwde Houthi-leider al-Ezzi in reactie op de aanvallen van gisternacht al.

VS: escalatie voorkomen

Wat de Westerse aanvallen voor gevolgen hebben voor de toch al gespannen situatie in de regio valt moeilijk te voorspellen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft al gezegd dat hij verdere escalatie wil voorkomen.

In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Saudi-Arabië, dat de Jemenitische regering steunt waar de Houthi's mee strijden, heeft snel in voorzichtige bewoordingen afstand genomen van de aanvallen van de Amerikanen en de Britten. Het land sprak zijn bezorgdheid uit en riep op tot zelfbeheersing. Iran, dat de Houthi's in die strijd met de regering steunt, veroordeelt de aanvallen fel en zegt dat de VS de instabiliteit in de regio vergroot met de aanvallen.

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa gingen gisteren tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de bombardementen op Houthi-doelen: