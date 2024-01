Meer geplak en onbegrip vanwege nieuwe tarieven brievenbuspakketjes PostNL

Wie regelmatig een boek, game of documenten met postzegels op de post doet, heeft het wellicht al gemerkt: PostNL heeft de tarieven voor sommige brievenbuspakketjes flink verhoogd, met meer dan 20 procent.

Dat het versturen van brieven duurder werd, was al bekend. PostNL verhoogde per 1 januari de prijs van de postzegel van 1,01 naar 1,09 euro. Hard nodig volgens het bedrijf, omdat er ieder jaar minder post te verwerken is.

Minder aandacht gaf het bedrijf aan het wijzigen van de tarieven van brievenbuspakjes. Wie een pakje van bijvoorbeeld 55 gram op de post doet, is nu 3,70 euro kwijt. Dat was een jaar geleden nog 3,03 euro, oftewel een stijging van 22 procent.

Bijplakken

De nieuwe tarieven zorgen voor onduidelijkheid, want het plakken van drie postzegels op brievenbuspakjes van 50 tot 100 gram - wat decennialang gebruikelijk was - is niet meer voldoende. Het bedrijf geeft deze pakketten voortaan dezelfde prijs als pakjes van 100 tot 350 gram.

PostNL raadt aan om online een digitale postzegelcode te bestellen die op het pakket geschreven kan worden of om naar een PostNL-punt te gaan. Klanten die op die manier post verzenden zijn doorgaans sowieso wat goedkoper uit.

Wie toch met postzegels het pakket wil versturen, moet er vier plakken en is daarmee ruim 43 procent duurder uit dan een jaar eerder. Of diegene moet flink in de weer met bijplakzegels. Naast drie postzegels van 1,09 euro moet er voor 43 cent worden bijgeplakt aan zegels van 2, 3 of 5 cent.

Hoofdrekenen

Die afweging maakte bijvoorbeeld antiquaar Nick ter Wal uit Groningen, die zich bij de NOS meldde. Hij verstuurt wekelijks tientallen pakketten en werkt al jarenlang met rolletjes postzegels om die te versturen. Hij is niet van plan dat te veranderen. "Zit ik dan straks hele avonden te hoofdrekenen tot de envelop helemaal beplakt is met zegeltjes?" Hij zegt dat de marges klein zijn en dat verzendkosten daar een steeds grotere hap uit nemen.

Ammerins Moss-de Boer verstuurt regelmatig voor haar werk en vereniging brievenbuspakketten en vindt de tarieven erg onduidelijk. Dat komt ook doordat PostNL tot in de loop van deze week verkeerde informatie op de website had staan. "Ik denk ook nog met mijn vingers als ik postzegels plak: 25 gram, 50 gram, 100 gram, 350 gram = 1-2-3-4 postzegels... Het zal nog voor veel boetes zorgen bij mensen die dat gewend zijn."

PostNL zegt dat er binnen enkele maanden zegels op de markt komen die een waarde hebben van 3,70 euro, zodat die gebruikt kunnen worden voor een pakket van 50 tot 350 gram.

Het bedrijf leed in het derde kwartaal een verlies van 11 miljoen, onder meer door de hoge energierekeningen en stijgende salarissen. Eind volgende maand maakt het bedrijf de resultaten over 2023 bekend.