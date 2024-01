Wekdienst 13/1: Grote zoekactie naar vermiste Yoran • Tweede dag EK shorttrack

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt met vooral in de noordelijke helft soms motregen. Bij een matige westenwind wordt het 3 tot 7 graden.

Goedemorgen! Honderden mensen zoeken vandaag in Sleeuwijk mee naar de vermiste Yoran Krol en Taiwan gaat vandaag naar de stembus voor de parlements- en presidentsverkiezingen. Verder staat er veel sport op het programma, met het EK waterpolo bij de vrouwen en de tweede dag van het EK shorttrack.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Het leger bevestigt de aanval op Jemen en zegt een radarlocatie te hebben bestookt. Daarmee wil het leger het vermogen van de Houthi-rebellen aantasten om schepen in de Rode Zee aan te vallen.

De aanvallen zijn van een kleinere schaal dan die van gisternacht. Toen werden meer dan dertig locaties bestookt in een gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nederland, Canada, Bahrein en Australië steunden de aanval.

De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran, vallen al weken schepen in de Rode Zee aan die banden zouden hebben met Israël.

Ander nieuws uit de nacht

Twee zwaargewonden na politieachtervolging Leeuwarden waarbij is geschoten: de twee waren mogelijk betrokken bij een inbraak in een huis in Hempens, net onder Leeuwarden. Bij die inbraak zou een slachtoffer zijn bedreigd met een wapen.

Acht ton buitgemaakt bij helpdeskfraude, vier jaar celstraf voor 21-jarige man: de man heeft 800.000 euro buitgemaakt door zich voor te doen als helpdeskmedewerker van een bank.

Palestijns persbureau: invallen op Westelijke Jordaanoever: in de plaats Yabad op de Westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger "op grote schaal invallen en huiszoekingen" gedaan, meldt het Palestijnse persbureau Wafa.

En dan nog even dit:

De Italiaan Alessio Galli en de Hongaarse Hanna Jakucs komen bij het kunstschaatsen al drie jaar samen uit voor Nederland. Ze zijn in die periode uitgegroeid tot het beste Nederlandse danspaar op het ijs.

Gisteren vielen ze op het EK kunstschaatsen vooral op door hun act. Op Another One Bites The Dust van Queen dansten de twee naar een 29ste plek. Galli toonde daarbij veel fysieke gelijkenis met zanger Freddie Mercury, inclusief kenmerkende snor: