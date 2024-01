Twee zwaargewonden na politieachtervolging Leeuwarden waarbij is geschoten

Bij een politieachtervolging in Leeuwarden zijn twee mensen zwaargewond geraakt, meldt de politie op X. De twee waren mogelijk betrokken bij een inbraak in een huis in Hempens, net onder Leeuwarden. Bij die inbraak zou een slachtoffer zijn bedreigd met een wapen.

Rond 01.15 uur kreeg de politie een melding van een inbraak. In de omgeving van woning troffen agenten een verdachte auto aan met twee inzittenden. De politie wilde de twee tegenhouden, maar ze gingen er vandoor. De politie zette de achtervolging in en heeft daarbij schoten gelost.

Korte tijd later is de auto in Leeuwarden van de weg geraakt. De twee verdachten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aard en toedracht van hun verwondingen zijn niet duidelijk. De politie laat onderzoek doen door de Rijksrecherche naar het schieten.