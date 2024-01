Taiwan naar stembus voor nieuwe president en parlement

De stembussen zijn open in Taiwan. Het zijn allesbeslissende verkiezingen, die niet alleen de toon zullen zetten voor de relatie tussen China en Taiwan: ook in de relatie tussen Amerika en China is Taiwan een van de grootse pijnpunten. Krijgt de China-kritische DPP een derde termijn, of kiest Taiwan met de Kuomintang toch weer voor toenadering tot China? William Lai van Democratische Progressieve Partij (DPP), de huidige regeringspartij en Hou Yu-yi van de Kuomintang. In de straatjes van Penghu hangen ze recht tegenover elkaar, op grote verkiezingsborden. Ze zijn de twee belangrijkste kanshebbers voor het Taiwanese presidentschap, hier in de enige democratie in de Chineestalige wereld. De Penghu's, ook wel de Pescadoren genoemd, liggen midden in de Straat van Taiwan. Dichter bij Taiwan dan bij China, maar toch: China is nooit ver weg. "We komen ze vaak tegen", zegt een van de vele vissers op de ochtendveiling, terwijl hij de vis overlaadt aan wal. "Ze vissen onze wateren leeg." Vandaag kiezen ze, naast een nieuwe president, een nieuw parlement.

Daarin gaat het veel over binnenlandse thema's. "Er moet iets gebeuren op de huizenmarkt. Woningen zijn onbetaalbaar", deelt Ziyi haar frustraties. Ze is taxichauffeur op het hoofdeiland van Penghu. "Ik hecht vooral veel waarde aan gezondheidszorg en vervoer", zegt een kastanjeverkoopster op de grootste markt van het eiland. "Het weer is in het land is goed, ik heb mijn stem net uitgebracht", deelt Tsai Ing-wen, de huidige president, op socialmedia-app Line. "Ik hoop dat iedereen zijn stem zal gebruiken om de toekomst van het land te bepalen." Er staat veel op het spel. Naast de binnenlandse thema's, de economie bijvoorbeeld, de relatie met China het heetste hangijzer. Chinese intimidatie Bij de verkiezingen van 2020 speelden de ontwikkelingen in Hongkong een grote rol. De grootschalige protesten tegen een omstreden uitleveringsverdrag met China en de daaropvolgende kruistocht van Peking tegen vrijheden hield de Taiwanezen nog maar eens een spiegel voor: dit is hoe het China van partijbaas Xi Jinping te werk gaat. "Wegwezen moeten ze, en nooit meer terugkomen", zegt een van de pensionado's op het eiland, gevraagd naar de impact van de Chinese intimidatie op zijn verkiezingskeuze. Afgelopen jaar voerde China de druk op Taiwan verder op, het stuurde een recordaantal gevechtsvliegtuigen naar de Straat van Taiwan, al houdt China zich op dat vlak in de afgelopen weken weer even gedeisd. Wel stuurde het meerdere ballonnen. "Voor de toeristische sector is het beter als beide kanten van de straat met elkaar praten", zegt zijn kameraad. "Op die manier zijn er meer kansen om geld te verdienen." Het is de belangrijkste keuze die voor ligt: de onafhankelijke koers van de DPP voortzetten, of kiezen voor oppositiepartij KMT. Die partij pleit weliswaar niet voor 'hereniging' met China, maar staat wel voor nauwere banden met de Volksrepubliek. Druk op Taiwanezen In aanloop naar de verkiezingen heeft Peking de druk op de Taiwanezen opgevoerd om de 'juiste keuze' te maken. Voor traditionele DPP-bolwerken moesten het daarbij ontgelden. Met economische sancties tegen onder meer fruitboeren hoopt China de achterban van DPP op andere gedachten brengen, al zijn die weinig onder de indruk. "De prijzen in China liggen hoger dan in Japan", zegt Cheng, wiens mango's China niet meer inkomen. Net als veel boeren in de regio richt hij zich nu vooral op Zuid-Korea en Japan. "De eisen daar zijn streng, de prijs ligt iets lager. Maar ik heb liever een stabiele partner en een lagere prijs, dan dat ik zakendoe met een dictatuur waar de prijzen hoger liggen. Je weet nooit wanneer ze je spullen niet meer willen."

Fruitboer Cheng - Foto: NOS