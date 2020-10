Nederland, België en Duitsland azen op WK voetbal voor vrouwen in 2027

Duitsland behoort al decennia tot de wereldtop. De nationale vrouwenploeg werd twee keer wereldkampioen en veroverde liefst acht keer de Europese titel. Nederland werd in 2017 in eigen land Europees kampioen en bereikte vorig jaar de WK-finale, waarin de Verenigde Staten te sterk waren.

België deed slechts één keer mee aan een eindtoernooi. Op het EK in Nederland bleven de 'Red Flames' steken in de groepsfase, ondanks een verrassende overwinning op Noorwegen.

"Het vrouwenvoetbal in onze landen bevindt zich weliswaar in andere fases van ontwikkeling, maar we delen de aspiratie om met de organisatie van dit WK de sport nationaal én mondiaal een impuls te geven", aldus de KNVB.

"We geloven erin dat we door dit staaltje teamwork echt het verschil kunnen maken en de kans om dit toernooi te mogen organiseren vergroten."

Organisatie

Naast de Nederlandse heeft ook de Duitse voetbalbond ervaring met de organisatie van eindtoernooien voor de vrouwen. Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK en was in 2011 gastland van het WK voetbal.

Het is niet bekend wanneer de FIFA de organisatie van het WK in 2027 wil toewijzen. Het eerstvolgende WK wordt in 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.