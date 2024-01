Met nieuwe coach Van de Looi wint Heracles eerste eredivisieduel van 2024 van RKC

Erwin van de Looi kan zich geen betere start bij Heracles wensen. Zijn ploeg won vrijdagavond bij de herstart van de eredivisie met 1-2 van RKC Waalwijk. Daarmee werd voor het eerst gewonnen sinds 26 november. Voor de winterstop kende Heracles een periode van negen eredivisiewedstrijden waarin slechts vier punten werden behaald. Een vrije val op de ranglijst volgde. De Almelose club greep in en zette John Lammers vlak voor de winterbreak op straat. Van de Looi werd aangesteld als zijn vervanger. In eerste instantie leek het er niet op dat die trainerswissel veel succes had. Het eerste duel van 2024 bracht het eerste half uur maar weinig spektakel. Heracles kwam niet tot kansen. RKC voetbalde leuk, maar miste overduidelijk iemand die de doelpunten kan maken. De Waalwijkers scoorden dit seizoen pas vijftien keer en vijf van die doelpunten werden gemaakt door Yassin Oukili. De middenvelder ontbrak vrijdag met een schorsing. Penalty Heracles Na meer dan een half uur spelen was er voor het eerst wat opwinding. Heracles-verdediger Sven Sonnenberg kopte in het strafschopgebied van RKC de bal op de uitgestoken arm van Aaron Meijers. Hoewel de afstand tussen de twee erg klein was, kende scheidsrechter Dieperink een penalty toe.

Aaron Meijers krijgt de bal op zijn arm - Foto: ANP

Emil Hansson, die nog een penalty miste tegen Vitesse, besloot weer achter de bal te gaan staan en faalde bij zijn eerstvolgende penalty niet. Wedstrijd stilgelegd Meteen na de penalty ging het mis. Net zoals in 2023 blijft de regel gelden dat de wedstrijd wordt gestaakt als er een bekertje op het veld wordt gegooid. Dat gebeurde ook na deze strafschop en zo volgde een onderbreking van tien minuten. Na de korte pauze schrok het publiek in het stadion, en misschien Etienne Vaessen in het bijzonder, nog even op. RKC-middenvelder Chris Lokesa kon een voorzet niet binnenwerken, maar raakte wel keeper Heracles-doelman Michael Brouwer. Die bleef een paar minuten roerloos op het veld liggen.

Brouwer wordt geraakt door Lokesa - Foto: Pro Shots

De keeper had zijn gezicht onder het bloed en er moest gehecht worden. De opluchting was groot toen Brouwer weer opstond en zijn duim omhoog stak richting het publiek. Twee treffers in korte tijd Na de rust kwam RKC beter uit de kleedkamer. Julian Lelieveld schoot een doorgeschoten bal op de lat, maar deed dat via de handen van Heracles-aanvaller Hansson. Dieperink besloot op aanraden van de VAR toch nog eens naar de beelden te kijken en gaf ook de thuisploeg een strafschop. Die penalty was wel besteed aan Michiel Kramer, die de stand weer gelijktrok. Lang genieten van de treffer was er niet bij voor de ploeg van trainer Henk Fraser. Binnen zes minuten stond Heracles weer op voorsprong. Na goed werk van Jetro Willems was het Hansson die een uitstekende voorzet in huis had op Mario Engels, die tekende voor een nieuwe Almelose voorsprong.

Mario Engels kopt Heracles op voorsprong - Foto: Pro Shots