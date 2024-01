Honderden vrijwilligers verwacht bij zoekactie naar vermiste Brabantse jongen (16)

In het Brabantse Sleeuwijk vindt vandaag een grote zoekactie plaats naar de vermiste Yoran Krol. De 16-jarige jongen is sinds 24 december spoorloos. Een woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) verwacht dat tussen de 300 en 400 vrijwilligers mee zullen zoeken.

De jongen is voor het laatst gezien bij het jongerencentrum De Pomp in Almkerk, in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.30 uur. Zijn zwarte fiets werd die zondag 24 december gevonden bij de Merwedebrug bij Sleeuwijk, zo'n 12 kilometer van het jongerencentrum.

Eerdere zoekacties van duikers in het water van de Nieuwe Merwede leverden niets op, meldde Omroep Brabant. De familie riep daarna de hulp in van de CPV, dat in samenwerking met de politie grootschalige zoekacties bij vermissingen coördineert.

Twee politieboten

Vrijwilligers zullen zoeken rondom de plek waar Yorans fiets is gevonden, in een straal van zo'n 25 kilometer. Omdat de kans groot is dat de jongen in het water terecht is gekomen, gaat de politie opnieuw het water op met twee boten.

De vrijwilligers die meezoeken worden in groepen verdeeld en krijgen een prikstok, een hesje en coördinatiepunten. Ook krijgen ze instructies wat te doen bij een eventuele vondst.