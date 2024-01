Politie vindt voor 19 miljoen euro aan gestolen Apple-producten in loods

De politie heeft vorige week zondag een grote hoeveelheid gestolen Apple-producten in een Woerdense loods gevonden. De iPhones en iPads waren ongeveer een uur daarvoor gestolen bij een bedrijf op Schiphol, zo maakt de politie vandaag bekend.

Na de diefstal zagen agenten rond 21.00 uur een vrachtwagen met oplegger de loods aan het Kattegat in Woerden binnenrijden. Een arrestatieteam is hierop de loods binnengevallen, meldt RTV Utrecht. Hoe de politie de verdachten op het spoor kwam, is onbekend.

Vier verdachten werden ter plekke aangehouden. Een vijfde verdachte sloeg op de vlucht. Mede dankzij een politiehelikopter werd hij later op de avond gevonden bij een sloot in een weiland langs de A12, waar hij zich schuilhield.

De vijf verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer in voorarrest. De gestolen spullen hebben een waarde van 19,3 miljoen euro.