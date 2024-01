Koninklijke Bibliotheek beperkt toegang tot collecties voor commerciële AI

De KB nationale bibliotheek in Den Haag neemt maatregelen tegen commerciële bedrijven die zonder toestemming haar collectie gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. De bibliotheek is bezig haar collectie aan boeken, kranten en andere teksten te digitaliseren. Commerciële bedrijven, zoals het bedrijf achter ChatGPT, gebruiken die bronnen voor het trainen van kunstmatige intelligentie (AI). "De teksten van de KB nationale bibliotheek zijn op hoge kwaliteit gedigitaliseerd, dus ze zijn heel interessant voor die bedrijven", zegt directielid Martijn Kleppe van de bibliotheek in het radioprogramma Nieuws en Co. De nationale bibliotheek vindt het ethisch niet verantwoord dat commerciële bedrijven de teksten zomaar gebruiken. Sommige bedrijven respecteren het auteursrecht en de bronvermelding niet, aldus de bibliotheek. Debat over gebruik data Op veel publicaties in de collectie zit nog auteursrecht, wat betekent dat de rechten ervan nog bij de makers liggen. De bibliotheek heeft voor het gebruik van die teksten afspraken gemaakt met de makers, zegt Kleppe. Maar het gebruik door commerciële bedrijven valt niet binnen die afspraken. "We willen vooral het debat voeren, een ethisch gesprek starten over hoe de data dan wel en niet kunnen worden gebruikt."

Kunstmatige intelligentie, in het Engels afgekort AI, is een parapluterm voor allerlei soorten taken die computers uitvoeren, waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Het is goed in het herkennen van patronen en het analyseren van situaties. De toepassingen lopen enorm uiteen: van aanbevelingen op je streamingaccount, het besturen van zelfrijdende auto's tot oplossingen bedenken voor het tegengaan van klimaatverandering.