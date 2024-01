Bayern eert Beckenbauer bij competitiehervatting met shirts, muziek en minuut stilte

Bij de eerste wedstrijd na de winterstop heeft FC Bayern München uitgebreid stilgestaan bij de dood van de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer. Der Kaiser won als speler van Bayern drie keer de Europa Cup I en ook als trainer was Beckenbauer succesvol bij Der Rekordmeister.

Bij de warming up voor de competitiewedstrijd tegen TSG Hoffenheim droegen spelers shirts met Beckenbauers rugnummer vijf, en op de wedstrijdshirts valt de tekst 'Danke Franz' te lezen.

Beckenbauer zingt goaltune

De Allianz Arena was speciaal verlicht, er stond in grote letters 'Danke Franz' te lezen. Tijdens de opkomst voor de wedstrijd werd het door Beckenbauer gezongen Gute Freunde gespeeld, dat ook gebruikt wordt als goaltune in de wedstrijd tegen Hoffenheim.

Beckenbauer overleed zondag op 78-jarige leeftijd. Eerder vandaag werd hij bijgezet in het familiegraf in München. De uitvaartdienst was in besloten kring.

Volgende week vrijdag organiseert Bayern een grote herdenkingsdienst in de Allianz Arena.