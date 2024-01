Openbaar Ministerie Suriname gaat Bouterse opsporen

Het Openbaar Ministerie in Suriname wil oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse opsporen nu hij vandaag niet bij de gevangenis in Paramaribo is verschenen om zijn celstraf uit te zitten. Ook Iwan Dijksteel, de andere persoon die is veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden en zich niet meldde, wordt opgespoord, blijkt uit het persbericht van het OM.

Het opsporingstraject is in gang gezet, schrijft het Openbaar Ministerie in Suriname. Het is nog onduidelijk wat dit traject inhoudt.

Op 20 december werd Bouterse definitief veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Hij moest zich vandaag met vier andere veroordeelden om 13.00 uur Nederlandse tijd melden bij Santo Boma, de grootste gevangenis van Suriname 20 kilometer buiten Paramaribo.

Enkele minuten voor 13.00 uur had zijn vrouw, Ingrid Bouterse-Waldring, tegen NOS-correspondent Nina Jurna gezegd dat hij zich ook niet gaat melden. Drie van de vijf veroordeelden hebben zich wel bij de gevangenis van Santo Boma gemeld.

Het is al weken onduidelijk waar de oud-president is.

De vrouw van Bouterse zei kort voor de deadline dat haar man zich niet zou gaan melden: