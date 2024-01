Hoogland treft Lavreysen in halve finales EK sprint: 'Weet manieren om hem te pakken'

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden zaterdag met elkaar om een plek in de finale van de sprint bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Beide wereldtoppers rekenden in de kwartfinales moeiteloos af met hun tegenstanders. De halve finales zijn zaterdag vanaf 18.15 uur, live op NOS.nl. "We hebben twee weken geleden hier in Apeldoorn nog op het NK twee ritjes tegen elkaar gereden", vertelde Lavreysen vol zelfvertrouwen. "Die ga ik nog wel even terugkijken." De laatste keer dat Lavreysen een duel van Hoogland verloor was bij het EK in Apeldoorn in 2019. "Jeff is hartstikke sterk. Het worden mooie ritten."

Lavreysen soeverein Lavreysen plaatste zich voor de halve finale met een overtuigende dubbele zege op Hamish Turnbull. Hij hield zijn Britse opponent in de eerste run hoog in de baan en voorkwam daarmee een verrassingsaanval. Een bocht voor het horen van de bel dook Lavreysen naar beneden, zette even aan en zag tot zijn tevredenheid dat Turnbull zijn wiel niet eens kon houden.

Hugo Haak houdt Harrie Lavreysen vast voor de kwartfinales op de sprint, legende Jason Kenny doet dat voor Hamish Turnbull. - Foto: NOS

In de tweede heat gooide Turnbull - gecoacht door Jason Kenny, voorlopig nog de meest gelauwerde olympische baanwielrenner aller tijden - het over een andere boeg. Hij probeerde Lavreysen te verrassen met een vroege aanval, maar ook dat was onbegonnen werk. Lavreysen won met overmacht. Lavreysen zelf was het meest content met zijn tijd in de kwalificaties eerder op de dag. Hij raffelde de 200 meter met vliegende start af in 9,366, ruim twee tienden sneller dan de nummer twee. "Ik had hoge verwachtingen", vertelde Lavreysen. "Maar dit verraste mezelf ook wel een beetje."

De reactie van Harrie Lavreysen na het bereiken van de halve finales op de sprint bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. - NOS

De Fransman Rayan Helal wist dat een lange sprint tegen Jeffrey Hoogland - de snelste man ter wereld op de kilometer - een kansloze onderneming was en dus probeerde hij aan het begin van zijn rit Hoogland in verlegenheid te brengen met een surplace. Hoogland bleek dat trucje ook prima te beheersen en won overtuigend.

Jeffrey Hoogland won eerder op de dag in de achtste finales van de Duitser Luca Spiegel. - Foto: AFP

Ook in de tweede heat was Hoogland veruit de sterkste en plaatste zich zo voor de confrontatie met zijn eeuwige rivaal, Lavreysen. "Ik weet wel manieren om hem te pakken", zei Hoogland vol zelfvertrouwen. "Het record op de kilometer heeft alles bij me aangewakkerd en nu voel ik me heel goed. Er zijn echt wel manieren om Harrie te kloppen, daar ga ik vanavond over nadenken. Ik moet ergens tactisch tweetienden zien te winnen en dan staat het weer gelijk."

De reactie van Jeffrey Hoogland na het bereiken van de halve finales op de sprint van het EK baanwielrennen in Apeldoorn. In die halve finale treft hij rivaal en trainingsmaatje Harrie Levreysen. - NOS

Bij de afgelopen WK in Glasgow was er nog flink wat onvrede tussen de twee sprinters. Inmiddels is de sfeer weer prima, zo verzekerde Lavreysen eerder deze week. Rus Jakovlev bij laatste vier (voor Israël) De andere halve finale gaat tussen de tot Israëliër genaturaliseerde Rus Mikhail Jakovlev en de ijzersterke Pool Mateusz Rudyk. Jakovlev - in 2021 derde achter Lavreysen en Hoogland bij het WK keirin - sprak zich via sociale media als een van de eerste topsporters uit tegen de Russische aanval op Oekraïne, maakte zich zo niet populair bij het Russische regime en vond al snel onderdak in Israël. Zo ontliep Jakovlev ook de internationale schorsing van Russische en Belarussische atleten. In het afgelopen jaar nam hij al deel aan enkele wereldbekerwedstrijden, maar pas in november kreeg Jakovlev toestemming om voor Israël uit te komen bij de Olympische Spelen in Parijs.

EK baanwielrennen live bij de NOS De Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn zijn tot en met zondag 14 januari live te zien bij de NOS. Elke dag zenden we het avondprogramma, waar de medailles te verdienen zijn, live uit op NOS.nl en in de NOS-app. Vrijdagavond is het finaleblok vanaf 18.30 uur rechtstreeks te zien via deze livestream.

Bij de vrouwelijke sprinters werden de prijzen vanavond al verdeeld. De pas 21-jarige Emma Finucane, die afgelopen zomer verrassend wereldkampioene werd, sloeg de aanvallen van de Duitsen Emma Hinze - de wereldkampioene van 2020 en 2021 - en Lea Sophie Friedrich resoluut af. In de halve finale was ze Hinze (de wereldkampioene van 2020 en 2021) de baas, in de finale Friedrich (verliezend WK-finaliste van 2021, 2022 en 2023).

Eefting valt tegen op scratch, Leitão wint Roy Eefting-Bloem begon als kanshebber op de scratch, maar liet zich halverwege verrassen toen een groep van acht een ronde voorsprong pakte. Bij die acht zaten alle andere favorieten, onder wie de Belg Tuur Dens en de Brit Ethan Vernon, maar het was de Portugees Iuri Leitão die de show stal.

Met een verschroeiende aanval sloeg Leitaõ, op de weg uitkomend voor Caja Rural, in de slotfase nogmaals weg, pakte opnieuw een ronde en veroverde zo de Europese titel. Tobias Hansen werd tweede en mocht zo voor de derde achtereenvolgende dag naar het podium. De Oostenrijker Tim Wafler pakte het brons. Eefting werd uiteindelijk elfde. Bigham beste op achtervolging De Europese titel op de individuele achtervolging was voor Dan Bigham. Buiten de wielerbaan werkt Bigham als prestatie- en innovatiemanager bij wielerploeg Ineos. In die rol stoomde hij Filippo Ganna klaar voor het werelduurrecord, maar toen de Italiaan in eerste instantie niet fit genoeg bleek, probeerde Bigham het zelf maar. Met 55,548 kilometer mocht Bigham zich zelfs bijna drie maanden lang houder van het werelduurrecord noemen, tot zijn pupil Ganna (56,792 kilometer) hem overtroefde. Ook afgelopen zomer was Ganna Bigham te snel af in de finale van de achtervolging in Glasgow, maar de Italiaan begint morgen in Australië aan zijn wegseizoen.

Daniel Bigham pakte de Europese titel op de individuele achtervolging. - Foto: AFP

En dus kon Bigham zijn eerste Europese titel pakken door zijn landgenoot Harry Tanfield (op de weg actief voor Tour de Tietema-Unibet) met ruim verschil te verslaan.

Raaijmakers negende in omnium Op het omnium begon Marit Raaijmakers als nummer drie, maar ze duikelde door een mislukte afvalkoers naar plek negen. De afsluitende puntenkoers is later vanavond. Marit Raaijmakers begon het avondprogramma op het omnium als de nummer drie, na een zevende plaats op de scratch en de vijfde plaats in de temporace. In de afvalkoers liet ze zich echter al vroeg in de wedstrijd klemzetten door de Ierse Lara Gillespie (de vrouw die woensdag bij de ploegenachtervolging ten val kwam en vervolgens overreden werd door twee teamgenoten), viel als zesde van het hele veld af en maakte een duikeling in het klassement. Lotte Kopecky begon slechts als negende aan de afvalkoers, maar op het onderdeel waarop ze in Glasgow wereldkampioene werd, duldde de Belgische geen enkele tegenstand. Letizia Paternoster werd tweede, Anita Stenberg derde.