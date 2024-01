Partij premier Sint-Maarten verliest verkiezingen, doorregeren lijkt mogelijk

De National Alliance van premier Silveria Jacobs blijft de grootste partij op Sint-Maarten, maar haar coalitie verliest wel de meerderheid in het parlement. Zij moet nu met haar coalitiegenoot op zoek naar minimaal één zetel om door te regeren. Als dat lukt, zou dat dan haar derde kabinet op rij zijn.

De opkomst was met 65 procent ruim vijf procent hoger dan bij de verkiezingen op Sint-Maarten in 2020. Bijna vijftienduizend van de ruim 22 duizend kiesgerechtigden op het Caribische eiland verscheen bij een van de twintig stembureaus.

De National Alliance verloor twee van de zes zetels, coalitiegenoot United People's verloor één zetel en heeft er nu drie. Er wordt verwacht dat de partijen met elkaar door willen, maar met wie erbij is nog onduidelijk.

Jacobs ging de verkiezingen in met de boodschap dat haar regering al vijf jaar voor rust, orde en stabiliteit zorgde, maar de kiezer koos vooral op partijen die nog geen zetel in het parlement hadden.

Oud gediende

Twee daarvan zijn nieuwe partijen, en een ervan is een oudgediende: de Democratische Partij van voormalig premier Sarah Wescot. Zij leidde drie kabinetten na 10 oktober 2010, toen Sint Maarten autonoom binnen het koninkrijk werd, maar deed tijdens de verkiezing van 2020 niet mee.

De campagnes van de acht partijen gingen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud, over belastinghervormingen en over meer inzet op onderwijs. Ook willen partijen meer financiële inclusie; 17 procent van de bevolking heeft namelijk geen bankrekening.

Relatie met Nederland op scherp

De relatie tussen Nederland en Sint-Maarten heeft tijdens en na de coronapandemie op scherp gestaan. Het eiland had net als Aruba en Curaçao dringend geld nodig om de economie draaiende te houden en ambtenaren te kunnen betalen.

Dat kwam in de vorm van begrotingssteun, de zogenaamde renteloze coronaleningen van in totaal ruim 140 miljoen euro, die vorig jaar afbetaald had moeten worden. Dat is niet gebeurd. In ruil voor goedkope herfinanciering van deze leningen is Jacobs akkoord gegaan met een uitgebreid hervormingsprogramma.