Vergunning rond voor asielopvang Albergen, COA doet aangifte na beschieting

Het pand, dat nog wordt verbouwd, is recent beschoten, meldt regionaal dagblad Tubantia vandaag. Vermoedelijk gebeurde dat met een luchtbuks. Een beveiliger ontdekte dinsdag beschadigingen aan onder andere ramen, regenpijpen, dakgoten en een deur. Er zou voor duizenden euro's schade zijn aangericht. Het COA noemt de beschieting gevaarlijk en heeft aangifte gedaan. "Dit past niet in de democratische rechtsstaat", zegt een COA-woordvoerder.

De eerste asielzoekers worden halverwege maart verwacht. In het pand komen in totaal 165 slaapplekken voor maximaal 150 mensen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil een gezin niet samen met een andere asielzoeker op een kamer laten slapen. Hierdoor zullen de 165 slaapplekken nooit allemaal bezet zijn, valt te lezen in de omgevingsvergunning .

De gemeente Tubbergen is akkoord met de opvang van asielzoekers in het oude Landhotel 't Elshuys in Albergen. De omgevingsvergunning die voor de opvang nodig is, wordt voor in ieder geval vijf jaar verleend.

In totaal werden 150 bezwaarschriften ingediend op de ontwerpvergunning, schrijft RTV Oost. De klagers vinden onder meer dat een asielzoekerscentrum van dergelijke omvang niet past binnen de gemeente.

Ook zijn ze bang voor overlast en klagen ze dat de stikstofregels hadden moeten gelden voor de nieuwe opvanglocatie. Die bezwaren gaven volgens de gemeente "geen aanleiding om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren".

Op initiatief van kabinet

Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel kondigde in de zomer van 2022 aan dat er 150 asielzoekers zouden worden opgevangen in Albergen. Dat stuitte op kritiek. Inwoners van het dorp protesteerden veelvuldig tegen de komst.

Het was voor het eerst dat het kabinet de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum naar zich toetrok. De gemeente Tubbergen zei destijds overvallen te zijn door het besluit. Later bleek de gemeente al weken te weten dat het gedwongen dreigde te worden om plaats te bieden aan een asielzoekerscentrum in Albergen.

Bouwstop

De verbouwing van het pand lag vorig jaar een paar weken stil, omdat het COA was begonnen met het vernieuwen van de elektriciteit in het pand terwijl de vergunning nog niet helemaal rond was.

Eerder had de gemeente ook al een bouwstop afgekondigd, omdat er zonder vergunning afvoerpijpen waren geplaatst. Het COA was in de veronderstelling dat de afvoerpijpen buiten de vergunning vielen.

Een bewonerscollectief zegt de omgevingsvergunning en behandeling van de zienswijzen goed door te gaan lezen: "En dan bekijken we wat onze volgende stappen kunnen zijn", aldus het collectief.

Bewoners hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de vergunning.