Kopman of niet, Dumoulin kijkt uit naar rentree in de Ronde van Spanje

Daarmee doelt de Limburger vooral op de manier van koersen. Was die in de Tour vooral controlerend, in de Vuelta is het de bedoeling een iets aanvallender strategie te kiezen. "Ik was zeker in de eerste helft van de Tour niet super. We hadden op een gegeven moment alleen Primoz nog als troef over."

Wie zich de échte kopman van de ploeg mag noemen, zal opnieuw pas tijdens de wedstrijd worden bepaald. "Als ik de beste van de ploeg blijk te zijn in de eerste week, dan wordt er voor mij gereden", zegt Dumoulin. "Als Roglic de beste blijkt, rijden we voor hem. En misschien houden we het iets opener."

Nog geen maand na de slotetappe van de Ronde van Frankrijk heeft Tom Dumoulin zich in Noord-Spanje gemeld voor de Vuelta. Dinsdag begint de laatste grote ronde van het jaar. Voor Jumbo-Visma zijn, net als in de Tour, Dumoulin en Primoz Roglic de vaandeldragers.

"Ik stond een tijdje op twee à drie minuten. Als ik zou aanvallen, zou ik geen ruimte krijgen, maar de boel ook niet bang maken. Dat was een lastige situatie. Het zou heel mooi zijn als we nu met een paar man heel kort kunnen blijven staan. Dan kunnen we echt koersen op de slotklim in plaats van alleen controleren."

Roglic en Dumoulin worden, net als in de Tour de France, in de bergen ondersteund door Robert Gesink, George Bennett en Sepp Kuss. Lennard Hofstede, Paul Martens en Jonas Vingegaard zijn de andere Jumbo-Visma-renners tijdens de Vuelta.

Vijf jaar geleden stond Dumoulin voor het laatst aan de start van de Vuelta. Het was zijn onverwachte, maar daarom niet minder memorabele ontbolstering als klassementsrenner. De rode leiderstrui glipte de destijds 24-jarige coureur pas in de laatste bergetappe uit de vingers.

"Ik ben niet zo van, oh god, vijf jaar geleden, maar het is wel leuk om de Vuelta weer eens te rijden", zegt Dumoulin, die "trots en blijheid" voelt als hij terugdenkt aan de editie van 2015. "Het was mijn doorbraak in een grote ronde. Uiteindelijk verlies ik alles op de laatste dag, maar dat voelde ik toen al wel aankomen. Ik was er heel dichtbij en kijk er met veel voldoening op terug."

Wordt de Vuelta wel uitgereden?

Hoewel Dumoulin gretig en vol goede moed aan de Ronde van Spanje begint, beseft hij ook maar al te goed dat de koers met tal van vraagtekens is omgeven. Vanwege het oplaaiende coronavirus in Europa is het nog maar de vraag of het peloton over drie weken kan finishen in Madrid.

"Ik hoop dat we ons gewoon kunnen focussen op het sportieve verhaal. Ik had met de Tour, de WK en de klassiekers een superdruk programma en toen kwam de onzekerheid. Nederland zit in een halve lockdown, gaat de Vuelta überhaupt wel door, wat gebeurt er met het virus?"