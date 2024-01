Vakbond bezorgd om 'falend' communicatiesysteem in bussen Qbuzz

Een falend communicatiesysteem in de bussen van Qbuzz brengt de veiligheid van chauffeurs en passagiers in het geding. Dat stelt vakbond FNV na een rondgang onder chauffeurs. Daaruit blijkt dat bij incidenten niet snel geschakeld kan worden met de meldkamer.

Dat komt omdat het systeem vaak uitvalt en het opstarten ervan "heel lang" duurt, aldus de vakbond. Daardoor kunnen chauffeurs een noodgeval niet snel melden.

Bovendien kunnen reizigers bij een storing in de communicatie niet in- en uitchecken. Dat kan tot boosheid leiden richting buschauffeurs en het leidt tot vertragingen, schrijft de FNV op de site.

"Qbuzz heeft 1 minuut gereserveerd voor het in- en uitstappen bij een halte. Dat is al veel te krap, laat staan als er problemen zijn met het in- en uitchecken", zegt een Groningse buschauffeur.

FNV hield een enquête over het communicatiesysteem onder 268 chauffeurs, schrijft RTV Drenthe. Het overgrote merendeel, 97 procent, heeft gemerkt dat het systeem niet naar behoren werkte.

Qbuzz: noodoproep altijd mogelijk

Qbuzz zegt in een reactie het "enorm vervelend" te vinden voor reizigers en medewerkers als het communicatiesysteem niet werkt, maar benadrukt dat een noodoproep altijd mogelijk is.

Daarnaast heeft het uitvallen van het communicatiesysteem volgens de vervoerder weinig impact op de dienstregeling: "Hoewel er op sommige momenten ongemak is, zijn de gevolgen voor de dienstuitvoering beperkt, grote vertragingen blijven uit", meldt een woordvoerder.

Qbuzz rijdt in Groningen en Drenthe. Die provincies zijn tevens de opdrachtgever van de vervoersdienst en krijgen van FNV een brandbrief om hen te informeren over de "gevaarlijke situatie".

Qbuzz zegt dat naar aanleiding van de meldingen van de werknemers over het communicatiesysteem de verbinding in alle bussen van de vervoerder dit kwartaal overgaat van radio naar Voice over Internet Protocol (VoIP), waarmee chauffeurs kunnen bellen via het internet. "Hierdoor wordt de zekerheid van de verbinding groter", zegt de woordvoerder.