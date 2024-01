'Met één nachtelijke aanval is de dreiging van de Houthi's niet weggenomen'

Is dat echt zo? Deskundigen zijn sceptisch. Voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif zegt in NPO Radio 1-programma Sven op 1 dat "het opvalt welke militaire capaciteiten de Houthi's hebben". "Ze hebben drones, kruisraketten en ballistische raketten. Dat zijn geavanceerde middelen die je niet kunt inzetten zonder steun van een groot land, in dit geval Iran."

De aanvallen van vannacht zijn volgens Bolder deels bedoeld om de Houthi's te beperken in hun vermogen om nieuwe aanvallen op schepen uit te voeren en deels om een afschrikwekkende boodschap af te leveren: laat de schepen met rust, anders grijpen we in.

Een westerse aanval op de Houthi-rebellen in Jemen was een kwestie van tijd, zo zegt militair analist Patrick Bolder van het The Hague Center for Strategic Studies in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn de afgelopen tijd zo'n dertig aanvallen van Houthi's op koopvaardijschepen geweest. Er lag ook al een resolutie van de VN om de aanvallen te doen stoppen en daar hadden de Houthi's geen boodschap aan."

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt als reactie op de aanvallen van de rebellen op schepen in de Rode Zee. - NOS

Dat betekent volgens De Kruif dat je met één nachtelijke aanval de dreiging niet hebt weggenomen. "Het zou best kunnen dat dit gaat leiden tot een langdurige, robuuste militaire aanwezigheid in de Rode Zee, om de dreiging van de Houthi's het hoofd te bieden."

Jarenlang gevochten tegen Saudi-Arabië

Ook analist Bolder is sceptisch over het effect van de westerse aanvallen in Jemen. "De Houthi's hebben jarenlang gevochten met Saudi-Arabië en zijn toen ook vaak gebombardeerd. En nog steeds zijn ze in staat om aanvallen uit te voeren. Dat zal nu niet anders zijn."

Bolder benadrukt de belangrijke rol van Iran bij de aanvallen op de schepen. "We weten allemaal dat Iran erachter zit; die hebben veel wapens geleverd aan de Houthi's. En Iran heeft veel touwtjes in de regio in handen. Het kan dus zo zijn dat een mogelijk antwoord op de aanvallen vannacht in een andere vorm komt dan nieuwe aanvallen van de Houthi's op schepen." Iran steunt ook onder meer de strijdgroepen Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon.

'Dood aan Amerika, dood aan Israël'

Volgens arabist en jurist Laila al-Zwaini, die jarenlang in Jemen heeft gewerkt, is de invloed van Iran op de Houthi's vooral gegroeid sinds Saudi-Arabië in 2015 de oorlog tegen hen begon.

De Houthi's strijden al sinds de jaren 90 om hun eigen ideologie en politieke doelen te vergroten en ze konden altijd al aan wapens komen, zegt ze. "Ook al delen ze met Iran de slogan 'Dood aan Amerika, dood aan Israël', ik meen dat zij ook zonder Iraanse steun deze strijd zullen voortzetten."