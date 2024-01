'Advocaat Royce de Vries spant kort geding aan tegen AD om nieuw artikel'

Advocaat Royce de Vries spant een kort geding aan tegen het AD. Dat meldt de krant vandaag op de eigen website. Het AD publiceerde vorige week een artikel, met beschuldigingen aan het adres van presentator Khalid Kasem. Uit geluidsopnames zou volgens de krant blijken dat hij zich in zijn tijd als advocaat schuldig heeft gemaakt aan omkoping.

De presentator van BNNVARA-talkshow Khalid & Sophie zou in 2019 aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, destijds directeur van hun gezamenlijke advocatenkantoor, hebben toegegeven dat hij dat jaar een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen had omgekocht. Hij zou dat hebben gedaan om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent Kasem de beschuldiging.

Het AD citeerde uit vier geluidsopnames van vertrouwelijke gesprekken tussen onder anderen Kasem en Peter R. de Vries, die volgens de krant waarschijnlijk waren gemaakt door de in 2021 vermoorde misdaadverslaggever. De krant schreef de opnames te hebben gekregen van bronnen die zichzelf De Drie Musketiers noemen.

Volgens Royce De Vries is zijn veiligheid in het geding als het AD tot een nieuwe publicatie overgaat, aldus de krant. Het AD heeft verder onderzoek gedaan en heeft eerder deze week zowel Kasem als Royce de Vries opnieuw benaderd met vragen. Verder zegt De Vries dat de opnames die het AD in zijn bezit heeft, vertrouwelijke gesprekken zijn. Ook de Orde van Advocaten voegt zich mogelijk bij het kort geding, meldt de krant.

AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma zegt in een reactie op de website dat de journalisten met open vizier werken en om die reden vragen voorleggen aan betrokkenen. "Zij kunnen al dan niet op die vragen ingaan en een reactie geven aan onze journalisten. Dat De Vries nu, nog voor de inhoud van het artikel te kennen, een kort geding aanspant om publicatie te voorkomen vind ik ver gaan. Enkel door het kort geding te starten wordt al fors ingegrepen in de persvrijheid."

Hulp bij onderzoek

Vanwege de beschuldigingen in het AD-artikel heeft Kasem zijn werkzaamheden bij omroep BNNVARA neergelegd. Hij zei contact te hebben opgenomen met de Orde van Advocaten om tekst en uitleg te geven.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is naar verwachting nog een tot twee maanden bezig met het onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Kasem. De deken krijgt daarbij hulp van de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

De deken van de Amsterdamse Orde laat weten dat voor de samenwerking is gekozen, omdat er veel aandacht van buiten is voor het onderzoek en "om te kunnen sparren met een collega met ervaring in het strafrecht". Naast de deken van de Orde van Advocaten doet ook de Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoek naar de kwestie.

Royce de Vries was niet bereikbaar voor commentaar. Het kort geding vindt op 18 januari plaats bij de rechtbank in Amsterdam.