Inspectie deelt boetes uit vanwege bijverdiensten zorgverleners

Meerdere leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgverleners zijn bestraft door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), omdat zij de regels voor bijverdiensten hebben overtreden. De Inspectie deelde in totaal vier boetes uit en en gaf zeven waarschuwingen.

Leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgverleners werken vaak samen, bijvoorbeeld om een training te geven of een nieuw middel te testen. Voor de betaling gelden strenge regels, om te voorkomen dat zorgverleners beïnvloed worden om een bepaald hulpmiddel aan patiënten voor te schrijven.

Het bedrijf en de zorgverlener moeten daarom vooraf precies vastleggen welke werkzaamheden ze uitvoeren, hoeveel uur dat kost en hoeveel geld ze daarvoor krijgen. De betaling per uur mag niet hoger zijn dan de maximaal vastgelegde tarieven.

174 in plaats van 93 euro per uur

Inspecteurs constateerde dat bij meerdere overeenkomsten informatie ontbrak, of dat te uurtarieven te hoog lagen. Zo betaalde het Amerikaanse Boston Scientific, dat medische apparatuur ontwikkelt, een röntgenexpert 174 euro per uur, terwijl dat maximaal 93 euro had mogen zijn.

Bij Mediq, een bedrijf dat kleinere medische hulpmiddelen levert, waren meerdere overeenkomsten nooit opgesteld. Het ging onder meer om een de uroloog, een wondconsulent en verpleegkundig specialisten die het bedrijf inhuurde. De inspectie concludeert na eigen berekeningen dat de betaalde bedragen wel voldoen aan de maximale uurtarieven.

De Inspectie doet meerdere steekproeven bij bedrijven en ziekenhuizen, onder meer naar aanleiding van publicaties van NOS en Nieuwsuur. Inspecteurs tikten ziekenhuizen al eerder op de vingers, zij houden te weinig toezicht op de betalingen aan hun artsen.