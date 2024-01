Verantwoording video over de Zuid-Chinese Zee

Hieronder vind je onze verantwoording voor de dataset die we gebruikt hebben voor de visualisaties in onze video over de strijd om de macht in de Zuid-Chinese Zee. De verantwoording bestaat uit de opbouw van de dataset, onze definitie van grijze zone-incidenten en een disclaimer.

Dataset

De dataset bestaat uit een aantal tabbladen met verschillende onderwerpen. Zo hebben we aparte sheets voor grijze zone-incidenten en locaties van militaire basissen op verschillende locaties.

De sheets met militaire basissen en maritieme militaire bewegingen bestaan voornamelijk uit satellietfoto's. Militaire basissen zijn vastgelegd met een tweetal sattelietfoto's die bestaan uit een recente en een oudere foto. Daarnaast zijn alle militaire basissen onafhankelijk geverifieerd met het gebruik van geolocaties. De basissen zijn geclassificeerd op basis van oppervlakte en de aanwezigheid van militaire infrastructuur zoals diepzeehavens, militaire structuren en landingsbanen. We hebben daarnaast ook een onderscheid gemaakt tussen grote basissen en kleinere buitenposten.

Maritieme bewegingen hebben we vastgelegd met satellietfoto's. We hebben ervoor gekozen om alleen vliegdekschepen in beeld te brengen omdat die eenvoudiger te identificeren zijn dan andere soorten militaire schepen. De vliegdekschepen van zowel Amerika als China kunnen grote afstanden afleggen in een dag tijd. We hebben dan ook voor het weergeven van maritieme routes en bewegingen gebruik gemaakt van meerdere satellietfoto's om een indicatie te geven van waar een vliegdekschip de Zuid-Chinese Zee binnenkomt, waar het vervolgens gespot wordt over een langere tijd, en waar het de Zuid-Chinese Zee weer verlaat.

De sheet met grijze zone-incidenten bestaat uit 75 links die daar mee te maken hebben. Elke link is voorzien van een datum van publicatie, een geolocatie en een beschrijving van het incident. De links zijn gerangschikt op basis van jaartallen om een trend te ontwaren vanaf 2016 tot eind 2023.

We hebben gekozen voor 2016 als startpunt, omdat het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag toen de uitspraak deed dat China's claims in de Zuid-Chinese Zee illegitiem zijn.

Grijze zone-incidenten

Onze bronnen voor de visualisering van incidenten bestaan uit video's van incidenten die geverifieerd zijn met geolocaties, satellietbeelden die activiteit tonen en geverifieerd zijn met geolocaties en betrouwbare nieuwsbronnen die incidenten in de Zuid-Chinese Zee rapporteren.

Dan onze classificering van grijze zone-incidenten. Er zijn drie vormen van grijze incidenten die we potentieel in onze dataset opnemen. Dat zijn aanhoudende, gematigde en agressieve incidenten.

Aanhoudende incidenten zijn bijvoorbeeld schepen met Chinese milities of van de Chinese kustwacht die in betwiste wateren varen. Deze incidenten vormen een aanhoudend patroon, die niet een duidelijke overschrijding zijn van internationale wetten en normen en vaak bestaan uit routinematige Chinese acties van een lage intensiteit. Aanhoudende incidenten vormen het overgrote deel van de incidenten in onze dataset.

Gematigde incidenten zijn bijvoorbeeld het rammen van Filipijnse vissersboten door Chinese kustwachtschepen. Deze incidenten zijn vaak direct en toerekenbaar. Deze incidenten komen minder voor in onze dataset, maar zijn wel de incidenten die het meest opvallen.

Dan zijn er nog agressieve incidenten. Dit zijn bijvoorbeeld incidenten wanneer er fysieke kracht wordt gebruikt tegen NAVO-leden, of er nieuw territorium in beslag wordt genomen door China. Deze incidenten komen niet voor in onze dataset.

Disclaimer

Dan nog een disclaimer. We gaan ervanuit dat we niet alle grijze zone-incidenten hebben verzameld vanaf 2016 tot 2023. Hetzelfde geldt voor de militaire basissen en de maritieme bewegingen van verschillende vliegdekschepen. Het zijn momentopnamen die net toevallig moeten zijn geregistreerd. In het geval van satellietfoto's van maritieme bewegingen heb je bijvoorbeeld soms last van wolken die het moeilijk of onmogelijk maken om een vliegdekschip in de gaten te houden. Grijze zone-incidenten kunnen daarnaast van nature vaag zijn en moeilijk te interpreteren zijn.