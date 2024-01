Lavreysen en Hoogland sprinten naar kwartfinales op EK baanwielrennen

EK baanwielrennen live bij de NOS

De Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn zijn tot en met zondag 14 januari live te zien bij de NOS. Elke dag zenden we het avondprogramma, waar de medailles te verdienen zijn, live uit op NOS.nl en in de NOS-app. Vrijdagavond is het finaleblok vanaf 18.30 uur rechtstreeks te zien via deze livestream.