Oud-kampioen De Vries jaagt bij comeback in Formule E op eerherstel

In een poging zijn geschonden raceblazoen op te poetsen, begint Nyck de Vries zaterdagavond om 21.00 uur in Mexico-Stad aan een nieuw seizoen in de Formule E. Hij maakt deel uit van het 22 coureurs tellende deelnemersveld in de volledig elektrische raceklasse, die in 2024 zijn tienjarig bestaan viert met zestien races op vooral stratencircuits. Wereldtitel 2021 De Vries is terug in de klasse waarin hij het grootste succes uit zijn carrière boekte: de wereldtitel in 2021 met Mercedes, die voor hem mede de deur naar de Formule 1 openzette.

Het avontuur van Nyck de Vries in de Formule 1 was geen succes - Foto: EPA

Sindsdien is er veel gebeurd. De Vries' debuut in de Formule 1, de koningsklasse van de autosport, begon veelbelovend, met een indrukwekkende invalbeurt (negende in Monza) voor Williams in 2022. Het leverde hem een vaste plek op bij Alpha Tauri, het zusterteam van Max Verstappens Red Bull Racing. Zijn droom was verwezenlijkt, maar De Vries zag die al na een half seizoen wreed uiteenspatten, toen hij door Red Bull-baas Helmut Marko wegens tegenvallende prestaties genadeloos werd afgedankt. Terug in Formule E De Vries hulde zich lang in stilzwijgen, richtte zich op golf en een studie 'onderhandelen en leiderschap' aan de vermaarde universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Eind september 2023 maakte hij zijn terugkeer in de Formule E bekend.

Frijns terug bij team uit succesperiode Robin Frijns is naast Nyck de Vries de tweede Nederlander die in de Formule E actief is. De 32-jarige Limburger, die aan zijn achtste seizoen begint in de elektrische raceklasse, heeft een compleet mislukt jaar in de Formule E achter de rug bij Abt Cupra. Hij brak in de eerste race van het seizoen bij een crash zijn linker pols, miste vervolgens vier races en eindigde na zijn terugkeer maar twee keer in de punten. Dit seizoen rijdt Frijns voor Envision, de renstal waar hij zijn succesvolste jaren kende (twee zeges in 2019) en dat afgelopen seizoen kampioen werd bij de teams.

De Vries' voormalige werkgever Mercedes is van het Formule E-toneel verdwenen. Voor zijn rentree vond De Vries onderdak bij Mahindra, een vanuit Engeland onder Indiase licentie opererende renstal. Mahindra is er al vanaf het begin bij in de Formule E. Met Nick Heidfeld en Felix Rosenqvist als rijders reikte Mahindra nog tot de derde plek bij de teams in 2017, maar daarna ging het langzaam bergafwaarts. Afgelopen jaar was de oogst tamelijk schamel met slechts één podiumplek, voor Lucas de Grassi, en de tiende plek bij de teams. Verwacht dus niet meteen wonderen van de inmiddels 28-jarige De Vries, die de Formule E in 2024 combineert met racen voor het fabrieksteam van Toyota in het wereldkampioenschap langeafstandracen. Nieuwe auto Al was het maar omdat de Vries zal moeten wennen aan de Gen-3, een voor hem compleet nieuwe auto in de Formule E. De Nederlander werd in 2021 kampioen met diens voorganger. Over zijn kansen op succes houdt De Vries zich dan ook op de vlakte. Op de website van Mahindra zegt hij diplomatiek: "Het vraagt tijd, commitment en toewijding van ons allemaal. Rome is ook niet in één dag gebouwd."