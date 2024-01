Velzeboer soeverein op kwalificatiedag EK, ze aast op eerste individuele EK-titel

De Nederlandse shorttracksters hebben op de eerste dag van de EK in Gdansk geen steken laten vallen. Xandra Velzeboer kwam op alle afstanden in actie. Op de 500 en 1.000 meter werd ze eerste in haar serie en op de 1.500 meter won ze haar kwartfinale.

EK shorttrack live bij de NOS

De Europese kampioenschappen in Gdansk duren tot en met zondag 14 januari. In het weekend is het toernooi te volgen op televisie: op zaterdag vanaf 13.17 uur en zondag vanaf 13.10 uur, op NPO 1. De wedstrijden zijn ook te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Oud-shorttrackers Jorien ter Mors en Cees Juffermans verzorgen de analyses.