'Voetballer Ihattaren vervolgd voor mishandeling'

Voetballer Mohamed Ihattaren wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari vorig jaar. Dat hebben ingewijden bevestigd tegenover persbureau ANP. De speler van Slavia Praag wordt ook aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging vier maanden eerder.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor die feiten, maar wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren.

Op 11 februari 2023 werd Ihattaren aangehouden in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Hij werd verhoord en de volgende dag werd zijn huis doorzocht. Op 22 november 2022 was hij ook al een keer gearresteerd vanwege een bedreiging. Voor beide zaken zou hij nu dus worden vervolgd.

Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Bedreigingen uit criminele circuit

Ihattaren brak in 2019 op jonge leeftijd door bij PSV, waar hij grote indruk maakte. Hij haalde toen ook de voorselectie van het Nederlands elftal. Na problemen met trainer Roger Schmidt vertrok Ihattaren naar het Italiaanse Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria.

In Italië belandde de aanvallende middenvelder op een zijspoor. Hij werd door Juventus verhuurd aan Ajax, maar wegens mogelijke bedreigingen uit het criminele circuit kon Ihattaren zich enige tijd niet vertonen bij de Amsterdamse club. Daarnaast ging een auto van de voetballer in vlammen op. Ajax maakte daarna bekend niet met hem door te gaan.

In december werd bekend dat Ihattaren een contract voor één jaar had getekend bij Slavia Praag, met een optie voor drie extra seizoenen. De Tsjechische club zei de voetballer "een tweede kans" te willen geven.