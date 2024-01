Israël verwerpt genocideaanklacht: 'Hamas wil zoveel mogelijk burgerschade'

Israël heeft bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag fel van zich afgebeten over de Zuid-Afrikaanse aanklacht van genocide in Gaza. "Dit is geen genocide. Zuid-Afrika vertelt maar het halve verhaal", zei een Israëlische vertegenwoordiger over de beschuldigingen die gisteren werden geuit.

"Het burgerleed in deze oorlog is zoals in elke oorlog tragisch. Hartverscheurend. Maar de keiharde waarheid is dat de huidige strijd vooral burgers schaadt doordat Hamas zoveel mogelijk burgerschade wil, zowel onder Israëliërs als onder Palestijnen, terwijl Israël dat probeert te beperken."

Jurist Tal Becker zei in zijn openingswoord dat maar al te vaak wordt vergeten dat Hamas op 7 oktober een ongekend bloedige aanval uitvoerde. Hij herinnerde eraan dat er duizenden raketten werden afgevuurd en mensen werden gemarteld, levend verbrand, verminkt en ontvoerd. "Als er genocide is gepleegd, dan was dat tegen Israël."

Volgens hem heeft zijn land het recht en de plicht zijn burgers te beschermen tegen zo'n dreiging. Hij nam het Zuid-Afrika kwalijk dat het in de aanklacht haast geen woord aan de terreuraanval had gewijd. "Alsof er geen heftig conflict is tussen twee partijen, geen grove dreiging tegen Israël, maar alleen de Israëlische aanval op Gaza."

'Hamas verantwoordelijk'

Zuid-Afrika betoogde gisteren dat de bijna 25.000 doden die vielen bij Israëlische aanvallen, de 1,9 miljoen ontheemden en de grote verwoesting in Gaza onderdeel uitmaken van een bewuste genocide van Israël op het Palestijnse volk.

Israël houdt vandaag juist Hamas verantwoordelijk voor de ellende. "Er wordt gezegd hoeveel gebouwen zijn verwoest, maar niet in hoeveel daarvan Hamas boobytraps had gelegd, hoeveel daarvan een legitiem doelwit werden doordat ze door strijders werden gebruikt, hoeveel zijn geraakt door de meer dan 2000 terroristische raketten die verkeerd neerkwamen." Israël toonde foto's van lanceerinstallaties in woningen en munitie die onder kinderbedden was verstopt.

Becker noemde elke burgerdode een tragedie, maar wees ook hier naar Hamas. "Hamas laat de eigen burgers niet alleen in de steek, maar offert ze moedwillig op om propaganda en militaire doeleinden." Hij herhaalde Israëlische beschuldigingen dat Hamas menselijke schilden gebruikt, hulpgoederen achterhoudt en wapens opslaat in scholen, moskeeën en ziekenhuizen.

"Hamas heeft het lijden van Palestijnse burgers tot een onmisbaar onderdeel van zijn strategie gemaakt."

Israël zou er daarentegen alles aan gedaan hebben om burgerslachtoffers te voorkomen. Het land lichtte met flyers, telefoontjes en sms'jes de bevolking in waar zou worden aangevallen, zelfs als dat betekende dat Hamas strategische informatie in handen zou krijgen. Zuid-Afrika ziet die oproepen om te vertrekken als onderdeel van de genocide, maar Israël spreekt juist van een ongekende manier om burgerslachtoffers te voorkomen.

'Retoriek geen genocide-oproep'

Israël ging ook in op citaten van politieke en militaire leiders die Zuid-Afrika aanhaalde om te bewijzen dat Israël het gehele Palestijnse volk zou willen treffen. Volgens de advocaten werden die woorden vaak uit hun context gerukt.

De verdediging haalde bijvoorbeeld een citaat aan van premier Netanyahu die de aanval op Gaza vergeleek met het lot van de Amalekieten, een Bijbelse tegenstander die door het volk Israël werd uitgeroeid. In het hele citaat wordt volgens de advocaten duidelijk gemaakt dat Netanyahu specifiek doelde op Hamas en opriep "er alles eraan te doen om te voorkomen dat onschuldigen worden geschaad".

Bovendien, vervolgde de verdediging, "zulke commentaren zijn vaak overduidelijk retorisch bedoeld, in de onmiddellijke nasleep van een traumatische gebeurtenis. Die kunnen niet worden gezien als een oproep tot genocide, maar zijn een uiting van diep verdriet op een moment dat er nog een reële dreiging bestond."

Buiten het Vredespaleis verzamelden zich voor- en tegenstanders: