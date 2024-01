Grandslamsucces smaakt De Jong naar meer: 'Zou mooi zijn Djokovic te treffen'

Met tranen in de ogen lag Jesper de Jong languit op baan 13 van de Australian Open om zijn zo gewenste doorbraak te vieren, gevolgd door een lange omhelzing met zijn coach. De 23-jarige tennisser maakt zondag in Melbourne zijn debuut op een grandslamtoernooi.

De Jong won vrijdag met bloed, zweet en tranen zijn derde kwalificatieronde. "Dit is een grote droom. Ik heb natuurlijk meerdere dromen, zoals het bereiken van de tophonderd, maar het is heel mooi dat het nu is gelukt", vertelt hij even later aan de NOS.

De in Haarlem geboren tennisser was drie keer eerder één kwalificatiezege verwijderd van het hoofdschema op een grandslamtoernooi, maar telkens greep hij mis. "Ik was er vaak dichtbij", beaamt De Jong, die op dit moment de nummer 148 van de wereld is.

Fysiek ongemak

De Jong geldt in Nederland al langere tijd als veelbelovend talent, maar mede door blessureleed bleef zijn grote doorbraak uit. Zo miste hij in 2023 de slotmaanden van het seizoen door een armblessure en had hij in maart 2022 de ziekte van Pfeiffer, waar hij één jaar last van had.

"Al het harde werken betaalt zich nu uit. Ik wist dat dit eraan zat te komen. Ik speel goed, maar dan moet het wel allemaal op z'n plek vallen", weet de tennisser.