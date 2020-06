emb Morgen toch geen loonsverhoging voor duizenden werkenden

Duizenden werknemers die per 1 juli een loonsverhoging in het vooruitzicht was gesteld, moeten er nog maanden op wachten. Tientallen bedrijven hebben met vakbonden afspraken gemaakt om de eerder afgesproken loonsverhoging die morgen in zou gaan uit te stellen.

De grootste werkgever die de afspraken uitstelt is bloemenveiling FloraHolland. Het loon van een kleine 3000 medewerkers zou morgen volgens de cao met 2,5 procent stijgen, maar die verhoging is in overleg met de vakbond uitgesteld naar oktober.

"Ons bedrijf zit in zwaar weer. De inkomsten lopen fors achter en er wordt substantieel verlies geleden", zegt een woordvoerder van de veiling. "We hopen in oktober beter nieuws te hebben, maar dat is nog onzeker."

De FNV-leden van het bedrijf stemden met een kleine meerderheid in. 58 procent was voor het uitstel.

Reputatie niet beschadigen

Ook een bedrijf uit de voedingsindustrie met 650 werknemers werkt aan uitstel van de eerder afgesproken 4 procent loonsverhoging. Waarschijnlijk stemmen vakbondsleden daar vandaag mee in. De FNV wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat, om de reputatie van het bedrijf niet te beschadigen.

Ook in de sector metaal en techniek zijn er bedrijven die uitstel met hun personeel afspreken vanwege de coronacrisis. Het gaat om negentien bedrijven die gebruik hebben gemaakt van een regeling die met de bonden is afgesproken.

De loonsverhoging van 3,5 procent wordt voor die medewerkers met vijf maanden uitgesteld, maar ze krijgen er extra verlofdagen voor terug.