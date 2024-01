Bouterse verschijnt niet bij gevangenis en gaat zich volgens zijn vrouw ook niet melden

Desi Bouterse is op het moment dat hij zich moest melden, niet bij de gevangenis in Paramaribo verschenen. Enkele minuten eerder had zijn vrouw, Ingrid Bouterse-Waldring, tegen NOS-correspondent Nina Jurna gezegd dat hij zich ook niet gaat melden.

De Surinaamse oud-legerleider en oud-president moest zich om 13.00 uur Nederlandse tijd melden bij Santo Boma, de grootste gevangenis van Suriname net buiten Paramaribo. Zijn vrouw zegt ook tegen Jurna dat ze niet weet waar Bouterse is.

Bouterse werd in december definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982.

Het is onbekend welke vervolgstappen het Openbaar Ministerie gaat nemen.

De NDP, de partij van Bouterse, had partijleden opgeroepen vandaag van zich te laten horen bij het huis van de oud-legerleider. Zo'n honderd aanhangers van de oud-president hebben daar gehoor aan gegeven. Ook een aantal kopstukken van de partij is aanwezig.

Tot nu toe is het rustig in Paramaribo. Van tevoren had de politie rekening gehouden met onrust op deze voor het land historische dag: "Wij hopen niet dat er uitspattingen zullen zijn, maar houden er rekening mee. De inlichtingen- en de veiligheidsdiensten werken nu de klok rond."

Brief

Eerder wees het Surinaamse Openbaar Ministerie een verzoekschrift van de advocaten van Desi Bouterse af. Het advocatenteam had gevraagd om de uitvoering van het vonnis tegen de oud-president en vier mede-veroordeelden te stoppen. De raadslieden beriepen zich in hun verzoekschrift op de in 2012 gewijzigde amnestiewet, waaronder Bouterse en andere verdachten vrijuit gingen.

Het verzoek werd in Suriname gezien als een soort laatste poging om Bouterse uit de cel te houden.