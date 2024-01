Radiozender Kink krijgt alsnog FM-frequentie, maar alleen in de Randstad

Kink, de commerciële radiozender voor alternatieve popmuziek, komt alsnog in de ether. Dat bevestigt de directeur van het station, Jan Hoogesteijn, tegenover de NOS.

Over anderhalve week neemt het station de regionale etherfrequenties over van Decibel. Daarmee is Kink alleen in de ether te ontvangen in de Randstad. Decibel is vanaf dat moment alleen nog online te beluisteren. De zender met popmuziek uit de jaren negentig stopt ook met de uitzendingen in de digitale ether, DAB+.

Voor Kink komt met de frequentie een lange wens in vervulling. Al diverse malen probeerde het station een etherfrequentie te bemachtigen, maar trok steeds aan het kortste eind. Vorig jaar dwong Kink bij de rechter af dat een nieuwe veiling van de FM-frequenties niet langer mochten worden uitgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar bij de veiling in juli bleek Kink niet voldoende financiële middelen te hebben om een frequentie binnen te slepen.

Geen hitparade

De historie van Kink gaat terug naar 1 oktober 1995, toen het nog als Kink FM werd opgericht. Het was met HitRadio Veronica en Veronica NieuwsRadio het derde radiostation waarmee de omroepvereniging Veronica, dat een maand eerder uit het publieke bestel was gestapt, een gooi wilde doen naar een etherfrequentie voor commerciële radio.

"Het is het eerste rockgeoriënteerde popstation van Nederland, waarbij de hitparade niet als uitgangspunt dient", zo presenteerde de zender zich. Bekende dj's als Rob Stenders, Alfred Lagarde, Kees Baars en Rob Bisschop moesten zorgen dat luisteraars de zender snel vonden. Via de kabel kwam Kink FM met 13.000 mensen alleen niet verder dan een luisterdichtheid van 0,1 procent.

Opgedoekt

Na twee jaar moest de zender met nagenoeg alleen vrijwilligers door, in de hoop om in 1998 een FM-frequentie te krijgen. Dat mislukte, net als bij een nieuwe veiling in 2002. Het ging verder bergafwaarts bij de vrijwilligerszender toen dj en boegbeeld Arjen Grolleman in 2010 plotseling overleed en de Vereniging Veronica een jaar later de geldkraan definitief dichtdraaide. Op 1 oktober 2011 stopte Kink FM na precies zestien jaar met uitzenden.

Vier jaar later slaagde directeur Jan Hoogesteijn er in de merknaam van Veronica los te weken. Via de digitale ether en internet werd de zender als kortweg Kink nieuw leven ingeblazen. Michiel Veenstra kwam als dj en programmaleider over van 3FM. Ook werd Eric Corton aangetrokken als dj.

Onlangs stapte Kink opnieuw naar de rechter over de veiling van de FM-frequenties. De zender meent dat die niet volgens de regels is verlopen.