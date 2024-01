Rutte vindt grote aantal vertrekkers uit kabinet 'zeer uitlegbaar'

Premier Rutte maakt zich geen zorgen over het grote aantal vertrekkers uit zijn demissionaire kabinet. "Ik kijk er per geval naar en vind het steeds zeer uitlegbaar", zegt hij naar aanleiding van het bericht van deze week dat minister Kuipers van Volksgezondheid naar het buitenland vertrekt.

Kuipers is de vierde bewindspersoon die na de val van het kabinet-Rutte IV is vertrokken. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris Uslu voor Cultuur en minister Kaag van Financiën gingen hem voor.

Rutte vindt het "natuurlijk jammer" dat zijn team niet intact blijft tot er een nieuw kabinet is geformeerd, maar hij wijst erop dat Hoekstra (nu Eurocommissaris) en Kaag (nu VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza) gezaghebbende internationale functies hebben gekregen. "Dat vinden wij belangrijk", zegt hij. "We zijn daar alleen maar trots op."

'Gewoon mee dealen'

Ook de terugkeer van Uslu naar het familiebedrijf Corendon, vindt Rutte vanuit het bedrijfsbelang goed te verdedigen. Over Kuipers zegt hij niets. Het is nog niet duidelijk welke post de vertrokken minister van VWS krijgt.

Over het beeld dat het grote aantal afhakers oproept maakt Rutte zich geen zorgen. "Ik heb in al die jaren dat ik in de politiek zit, geprobeerd om het beeld het beeld te laten en te kijken wat er nou echt speelt. En als het per geval goed uitlegbaar is, dan moet je er gewoon mee dealen."

Dat lukt volgens hem intern heel goed. "We hebben een groot team van goed ingewerkte mensen en dat betekent dat je elkaar intern kunt vervangen." De 'stoelendans' heeft volgens hem dan ook geen consequenties voor de bestuurbaarheid van Nederland.

'Taak afmaken'

Andere leden in het kabinet zijn iets kritischer over het vroegtijdige vertrek van hun collega's. Minister De Jonge vindt dat het "echt hoort bij het ambt dat je ook je taak in zijn volledigheid doet en afmaakt". Maar hij wil geen oordeel vellen over "persoonlijke afwegingen".

Staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw vindt het "bijzonder jammer" dat zijn partijgenoot Kuipers als derde D66'er in korte tijd is vertrokken. "Ik zou dat zelf anders doen, maar hij heeft hiervoor gekozen en ieder geval is weer anders."