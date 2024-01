Vanavond op tv: Aanvallen op Houthi-doelen in Jemen • Bouterse naar gevangenis?

Amerikanen en Britten vallen Houthi-doelen aan

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben tientallen doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt als reactie op de aanvallen van de rebellen op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland heeft geholpen met de aanval. Wat is het economische belang van de Rode Zee? En wat betekent dit voor het conflict in de regio? We spreken met verschillende deskundigen.